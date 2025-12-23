Xôn xao thông tin doanh thu tài xế xe công nghệ 1,6 tỷ đồng/năm

Doanh thu cao không đồng nghĩa tiền về túi

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một tài xế của nền tảng gọi xe công nghệ đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng trong năm nay, được giới thiệu là người có mức doanh thu cao nhất trong hệ thống. Quanh tính khả thi của mức doanh số này cũng như khoản thực nhận của tài xế đang gây ra tranh cãi trái chiều.

Nhiều người dùng mạng xã hội thử làm phép tính đơn giản rằng, để đạt mức doanh thu trên, tài xế phải chạy trung bình khoảng 500km mỗi ngày, tạo ra hơn 4,5 triệu đồng/ngày và duy trì cường độ này suốt 365 ngày trong năm, gần như không nghỉ. Một số ý kiến khác nghi ngờ khả năng có nhiều người cùng sử dụng một tài khoản, thậm chí cho rằng, con số được công bố là “hoang đường” và có thể là "chiêu trò" truyền thông của nền tảng gọi xe.

Tài xế của nền tảng gọi xe công nghệ đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng trong năm 2025 gây tranh cãi. Ảnh: CMH.

Tuy vậy, chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Nguyễn Hiếu (41 tuổi) - tài xế ôtô công nghệ tại Hà Nội - cho biết, mức doanh thu 1,6 tỷ đồng trong một năm là rất khó đạt, thậm chí bất khả thi. “Nếu đạt được doanh thu này, phần thu nhập thực nhận của tài xế sau khấu trừ thường chỉ còn khoảng 700-800 triệu đồng 1 năm”, anh Hiếu nói và cho rằng giai đoạn thị trường còn ít tài xế, doanh thu 100 triệu đồng mỗi tháng từng xuất hiện khá phổ biến, song hiện nay, khi số lượng người chạy xe công nghệ tăng mạnh, những mốc thu nhập này gần như không còn.

Trước những tranh luận xoay quanh con số 1,6 tỷ đồng doanh thu, đại diện nền tảng gọi xe công nghệ nơi tài xế này làm việc thông tin rằng, các số liệu được công bố trong chương trình vinh danh đều phản ánh đúng bản chất từng chỉ số. Theo đó, hơn 1,6 tỷ đồng là tổng doanh thu mà đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng, bao gồm doanh thu từ chở khách, giao đồ ăn và giao hàng chứ không phải thu nhập thực nhận.

30-50% doanh thu rời khỏi mỗi cuốc xe

Thực tế, sau giai đoạn bùng nổ với các chương trình khuyến mãi dày đặc, thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa trên hiệu quả vận hành. Thu nhập của tài xế không còn phụ thuộc đơn thuần vào số cuốc xe hoàn thành, mà gắn chặt với tỷ lệ khấu trừ, chính sách thưởng và chi phí vận hành thực tế.

Anh Hiếu - một tài xế xe công nghệ - cho rằng mức doanh thu 1,6 tỷ đồng trong một năm là gần như bất khả thi. Ảnh: NVCC.

Hiện nay, thị trường còn một số nền tảng lớn hoạt động là Grab, Be và Xanh SM, trong khi Gojek đã rút khỏi Việt Nam từ tháng 9/2024. Về nguyên tắc, thu nhập mỗi ngày của tài xế được hình thành từ tổng doanh thu cuốc xe sau khi đã trừ phần phí nền tảng, cộng thưởng (nếu đạt điều kiện), rồi tiếp tục trừ chi phí nhiên liệu, khấu hao phương tiện và thời gian chờ cuốc.

Theo tìm hiểu, các ứng dụng như gọi xe công nghệ đang áp dụng mức khấu trừ đối với tài xế dao động từ 30% đến gần 50%, tùy khu vực và điểm đón. Ngoài khoản thu cố định, tài xế còn chịu các khoản phí khác thể hiện trực tiếp trên ứng dụng theo từng dịch vụ.

Một số hãng xe công nghệ hiện tập trung chính sách thưởng vào khung giờ cao điểm, số cuốc hoàn thành và tỷ lệ nhận - hủy chuyến, song điều kiện thường xuyên thay đổi theo tuần và từng địa bàn. Trong khi đó, hãng khác lựa chọn cách gộp phí nền tảng vào giá cước, giúp tài xế dễ hình dung tỷ lệ chia sẻ doanh thu ngay từ đầu, nhưng thu nhập thực tế vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng đạt các mốc thưởng theo ngày hoặc theo tuần.

Thu nhập 1 tuần của anh Hải khi làm tài xế xe máy công nghệ tại Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với PV, anh Hải (35 tuổi, Thanh Hóa) - tài xế xe hai bánh tại Hà Nội - cho biết, mỗi ngày chạy từ 8h sáng đến 8h tối, anh đạt thu nhập khoảng 700.000 đồng, chưa trừ chi phí ăn uống và nhiên liệu. Trung bình, một ngày anh “chạy kịch kim” cũng chỉ được khoảng 30 cuốc. Với nền tảng anh đang làm việc, nếu hoàn thành hơn 400 cuốc trong tuần sẽ được thưởng 400.000 đồng, còn trên 1.400 cuốc có thể nhận 1,2 triệu đồng tiền thưởng.

Theo anh Hải, các hãng thu phí thấp thường đặt điều kiện thưởng khó hơn, trong khi những nền tảng có mức khấu trừ cao lại mở ra cơ hội nhận thưởng lớn hơn. “Tùy sức khỏe, hoàn cảnh và khả năng chịu áp lực mà mỗi tài xế sẽ chọn nền tảng phù hợp”, anh Hải nói.

Những con số này cho thấy thu nhập của tài xế xe công nghệ hiện nay không quá chênh lệch giữa các nền tảng nếu điều kiện chạy xe tương đương. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở khả năng tối ưu giờ cao điểm, duy trì điểm đánh giá và kiểm soát chi phí. Trong bối cảnh các hãng ngày càng siết chặt chính sách thưởng và ưu tiên hiệu quả, tài xế buộc phải tính toán kỹ hơn, thay vì chỉ “chạy càng nhiều cuốc càng tốt”.

Cuộc chơi xe công nghệ vì thế đang bước sang giai đoạn mới, nơi bài toán không còn nằm ở số lượng cuốc xe, mà ở việc tối ưu từng chuyến đi trên mỗi cây số lăn bánh...

Câu hỏi đặt ra là: Công bố doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng/năm của một tài xế là lan tỏa hiệu quả kinh doanh của ngành nghề hay mục đích chỉ là chiêu truyền thông của doanh nghiệp?