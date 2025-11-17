Thuê xe công nghệ chở trăm triệu tiền mặt, xe chở thẳng vào đồn cảnh sát

"Nhiệm vụ" vận chuyển tiền mặt qua xe công nghệ: Từ kiếm tiền đến bẫy lừa

Vào tháng 10/2024, một tài xế xe công nghệ đang chở khách thì nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, thông báo rằng hành khách trên xe rất có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo viễn thông. Phía cảnh sát cũng yêu cầu tài xế lái xe đến đồn cảnh sát ngay lập tức.

Theo chỉ dẫn, anh Lý - tài xế xe công nghệ đã đến đồn cảnh sát gần nhất. Trước mặt cảnh sát, cô Lưu (hành khách) đã mở gói hàng được bọc kín, bên trong có một lượng lớn tiền mặt.

Câu hỏi đặt ra là tại sao cô Lưu lại phải vận chuyển tiền mặt qua dịch vụ gọi xe? Hóa ra cô Lưu đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng.

Đầu tháng 10 năm ngoái, cô Liu tham gia một nhóm chat và thực hiện các nhiệm vụ định kỳ do trưởng nhóm đưa ra. Cô đã thực hiện nhiệm vụ nhiều lần và lần nào cũng nhận được tiền thưởng.

Sau đó, quản trị viên của nhóm liên hệ riêng với cô, nói rằng có một nhiệm vụ mới yêu cầu cô giao 30.000 NDT (108,6 triệu đồng) tiền mặt đến một địa điểm được chỉ định thông qua dịch vụ gọi xe. Người này hứa hẹn sẽ dành cho cô một khoản tiền thưởng lớn khi hoàn thành nhiệm vụ. Cô Liu do dự và hỏi các thành viên khác trong nhóm, tất cả đều báo cáo đã nhận được phần thưởng tiền mặt. Bị hấp dẫn bởi lời hứa hẹn về khoản tiền thưởng lớn, cô Liu đã đồng ý.

Ngày 16/10, cô đã mang theo 30.000 NDT tiền mặt được bọc kín và gọi một chiếc xe công nghệ. Trong chuyến đi, cô đã nói chuyện với gia đình qua điện thoại về việc này. Gia đình cô tin rằng cô là nạn nhân của một vụ lừa đảo nhưng không thể thuyết phục được cô. Vì vậy, họ đã gọi cảnh sát.

Cảnh sát ngay lập tức liên lạc với tài xế - ông Lý để chặn gói hàng. Cảnh sát đã lấy tiền mặt ra khỏi gói hàng và sắp xếp để ông Lý giao gói hàng rỗng đến địa điểm đã thỏa thuận. Trong quá trình hai bên bàn giao gói hàng, họ đã bắt giữ thủ phạm Chu ngay tại chỗ. Ngày 28/10 cùng năm, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm khác tên Lưu.

Điều tra sau đó của cảnh sát cho thấy, Chu và Lưu và bạn tù cũ. Sau khi ra tù, cả hai đã bắt tay cùng những kẻ lừa đảo qua mạng để kiếm chác. Những kẻ lừa đảo sẽ lừa nạn nhân đóng gói tiền mặt và vận chuyển qua các dịch vụ gọi xe. Chu và Lưu chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng từ các tài xế, sau đó đặt chúng tại các địa điểm do cấp trên chỉ định. Hai kẻ này sẽ nhận được tiền công dựa trên số tiền trong mỗi gói hàng.

Theo công tố viên phụ trách, cho đến thời điểm xảy ra vụ việc, Chu và Lưu đã chuyển thành công khoảng 130.000 NDT (hơn 470 triệu đồng) tiền lừa đảo bằng các phương pháp nêu trên.

Tháng 6 năm nay, tên Chu đã bị tuyên án hai năm hai tháng tù giam và phạt tiền 5.000 NDT (18 triệu đồng). Tên Lưu bị tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 10.000 NDT (36 triệu đồng).