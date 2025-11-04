Treo đồ chơi đầy xe, tài xế công nghệ kiếm thêm thu nhập “khủng”

Tài xế xe công nghệ “hái ra tiền” nhờ tận dụng “thời gian chết”

Nếu gọi xe ô tô công nghệ ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, bạn sẽ có cơ duyên được ngồi trên chiếc xe treo đầy thú bông cực kỳ dễ thương như thế này. Từ trần xe, phía trên kính lái cho tới ghế sau của xe đều có rất nhiều thú bông, móc khóa, vòng tay với đa dạng mẫu mã và màu sắc.

Hóa ra, tài xế công nghệ đã biến chiếc xe của mình thành một tiệm đồ chơi và phụ kiện di động. Các sản phẩm có giá từ 9 - 22 NDT (32.000 - 75.000đ)/món. Vị tài xế này cho biết, một số mẫu phổ biến thậm chí đã cháy hàng.

Ảnh: GZBN

“Nhiều cô gái nhìn thấy là mua ngay. Móc khóa chủ yếu là nam giới mua. Tôi có thể dễ dàng bán được 7-8 cái mỗi ngày. Đủ để kiếm tiền mua 1-2 hộp cơm trưa hàng ngày”_Vị tài xế chia sẻ.

Trên xe cũng dán sẵn mã QR thanh toán với hình dáng dễ thương, bắt mắt để tiện cho khách hàng chuyển khoản.

Ảnh: GZBN

Khi thông tin và hình ảnh về chiếc xe công nghệ đặc biệt “gây sốt” trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng nước này đã liên tục bày tỏ sự thán phục tới vị tài xế có đầu óc kinh doanh đáng nể, biết tận dụng “thời gian chết” trên xe để kiếm thêm thu nhập. Nhiều người còn khẳng định nếu đặt trúng chiếc xe này sẽ sẵn sàng mua ủng hộ.