Giá vàng thế giới ‘sập mạnh’ sau động thái chưa từng có từ châu Á

Giá vàng giảm mạnh vì lạm phát và cú sốc thuế từ châu Á

Sau phiên giảm sâu trên thị trường New York, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tiếp tục mất thêm khoảng 0,5%, đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 4.500 USD/ounce. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đồng loạt gia tăng lo ngại về lạm phát và nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Lúc 19h, giá vàng thế giới lao dốc xuống vùng 4.430 USD/ounce, bốc hơi hơn 70 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá bán ra của Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tháng 5 tới nay, vàng SJC đã giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm hơn 3,6%.

Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục lao dốc, nhiều doanh nghiệp niêm yết quanh ngưỡng 157-158 triệu đồng/lượng chiều mua vào. Đây là mức thấp nhất trong nhiều tuần gần đây sau giai đoạn vàng liên tục lập đỉnh lịch sử.

Áp lực bán trên thị trường vàng không chỉ đến từ diễn biến lãi suất của Mỹ mà còn xuất phát từ một “cú sốc” mới tại châu Á. Ấn Độ vừa nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% kể từ ngày 13/5. Đây là bước đi mạnh tay nhằm bảo vệ đồng nội tệ và cải thiện cán cân thanh toán trong bối cảnh nhập khẩu vàng tăng mạnh.

Ngay sau động thái của Ấn Độ, Malaysia vừa bất ngờ công bố áp thuế 10% đối với vàng thỏi đạt chuẩn của Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA), có hiệu lực từ ngày 8/6. Đây là lần đầu tiên Malaysia áp thuế nhập khẩu vàng thỏi, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách quản lý kim loại quý của nước này.

Các chuyên gia cho rằng việc hai nền kinh tế lớn tại châu Á đồng loạt siết nhập khẩu vàng đã tạo cú sốc tâm lý mạnh với giới đầu tư. Nhiều nhà đầu tư lo ngại các quốc gia khác có thể tiếp tục áp dụng biện pháp tương tự nhằm kiểm soát dòng vốn ngoại tệ và giảm áp lực cán cân thanh toán.

Cùng lúc đó, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Tuy nhiên, nghịch lý là dù địa chính trị nóng lên, vàng vẫn giảm giá mạnh. Nguyên nhân nằm ở chỗ giới đầu tư hiện tập trung nhiều hơn vào rủi ro lạm phát và khả năng Fed có thể đảo chiều chuyển sang nâng lãi suất.

Giá vàng tiếp tục giảm. Ảnh: MH

Vàng đối mặt sức ép ngắn hạn

Theo giới phân tích, lạm phát hiện là yếu tố gây áp lực lớn nhất đối với vàng trong ngắn hạn. Giá dầu tăng mạnh do bất ổn tại Trung Đông đang làm gia tăng nguy cơ lạm phát toàn cầu quay trở lại.

Thị trường hiện chuyển từ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2026 sang lo ngại khả năng tăng thêm một lần lãi suất. Xác suất Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm hiện đã lên gần 40%.

Việc ông Kevin Warsh chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Fed càng khiến thị trường lo ngại chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì theo hướng “diều hâu”. Đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao đang khiến dòng tiền rút khỏi vàng trong ngắn hạn.

Nhiều chuyên gia nhận định vàng đang chịu áp lực từ ba yếu tố cùng lúc: kỳ vọng lãi suất cao kéo dài, chính sách siết nhập khẩu vàng tại châu Á và hoạt động chốt lời mạnh của giới đầu tư sau giai đoạn tăng nóng.

Tuy nhiên, về dài hạn, triển vọng của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực. Giá dầu leo thang và lạm phát treo cao, cùng với tình hình nợ công kỷ lục… có thể kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Trong vài tuần tới, nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận giảm căng thẳng, giá vàng có thể bật tăng trở lại khi mà giá dầu hạ nhiệt.

Một kịch bản khác được nhiều tổ chức tài chính nhắc tới là kinh tế toàn cầu suy yếu trong nửa cuối năm 2026. Khi đó, Fed có thể buộc phải đảo chiều chính sách tiền tệ, giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Đây sẽ là yếu tố rất tích cực đối với vàng.

Dù giá vàng biến động mạnh trong ngắn hạn, nhiều tổ chức lớn vẫn tin xu hướng dài hạn chưa kết thúc. Goldman Sachs mới đây nâng dự báo lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương lên khoảng 60 tấn mỗi tháng trong năm 2026.

Theo các chuyên gia, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương nhiều nước nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng USD và phòng ngừa rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho thị trường vàng toàn cầu trong những năm tới.