Chốt giá vàng hôm nay ngày 24/2 biến động lạ trước vía Thần Tài

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 24/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 24/2 giữ giá vàng miếng ở mức 184,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trước ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 24/2, giá vàng trong nước ngày 24/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 24/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 24/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 24/2, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/2, nhiều biến động giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trước ngày vía Thần Tài 2026.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 24/2, tăng nhẹ ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 181,6 –184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 24/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 24/2 giữ ổn định với giá vàng giao ngay ở mức 5.163 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.217 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, tiến gần mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - cho rằng, thị trường vàng thế giới nhiều khả năng đã tạo đáy sau đợt bán tháo cuối tháng 1 và đang bước vào giai đoạn phục hồi tương đối rõ ràng.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh, giá vàng được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tăng, dù đà đi lên có thể xen kẽ những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Về kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng giá vàng kỳ hạn tháng 4 đang kiểm định vùng kháng cự quan trọng quanh 5.198 - 5.250 USD/ounce. Nếu vượt thành công, mục tiêu tiếp theo có thể hướng đến mốc 5.400 USD/ounce. Ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm tại 5.120 - 5.100 USD/ounce, thấp hơn là ngưỡng 4.854 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.163 USD/ounce (tương đương khoảng 163,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 24/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 24/2, giá vàng ngày 25/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.