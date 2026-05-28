E10 trước giờ G: Người dân nói gì về loại xăng mới?

Không khí tại các điểm bán cũng trở nên sôi động hơn bởi những cuộc trò chuyện xoay quanh câu hỏi quen thuộc: “Xăng E10 liệu có thực sự tốt cho xe?”

Những ngày cuối tháng 5, tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội, người dân không chỉ đến đổ nhiên liệu cho hành trình thường nhật, mà còn tranh thủ tìm hiểu về loại xăng mới sẽ được triển khai trên toàn quốc từ đầu tháng 6 tới.

Tại một cây xăng trên đường Nguyễn Trãi, anh Nguyễn Văn Hùng – tài xế taxi công nghệ – vừa đổ đầy bình E10, vừa kể về trải nghiệm sau gần một tháng sử dụng: "Ban đầu tôi cũng hơi lo, vì xe chạy dịch vụ nên ngày nào cũng đi vài trăm cây số. Nhưng dùng gần một tháng nay thấy máy vẫn êm, không có hiện tượng ì hay hao xăng hơn nhiều nên giờ cũng yên tâm hơn".

Không chỉ các tài xế dịch vụ, nhiều người trẻ cũng bắt đầu chủ động lựa chọn E10 như một cách hưởng ứng xu hướng tiêu dùng xanh. Với chị Thu Hà, nhân viên văn phòng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, yếu tố môi trường là lý do quan trọng khiến chị quyết định chuyển đổi: "Mình nghĩ nếu loại xăng này giúp giảm khí thải thì cũng nên thử. Giá chênh không nhiều mà cảm giác đang góp một phần nhỏ cho môi trường sạch hơn".

Tuy vậy, bên cạnh sự cởi mở của nhiều người dùng mới, tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu, đặc biệt với những người đang sử dụng xe đời cũ.

Chị Ngọc Lan, ở phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết, chị vẫn muốn chờ thêm phản hồi thực tế trước khi chuyển sang E10: "Tôi vẫn đang nghe ngóng thêm. Xe cũ rồi nên cũng sợ xăng pha ethanol ảnh hưởng đến gioăng, ống dẫn nhiên liệu. Chắc phải chờ thêm thời gian xem phản hồi thực tế thế nào mới dám đổi hẳn".

Theo ghi nhận tại nhiều cửa hàng xăng dầu, lượng khách hỏi về E10 tăng rõ rệt trong những ngày gần đây. Các câu hỏi phổ biến tập trung vào mức tiêu hao nhiên liệu, khả năng tương thích động cơ cũng như ảnh hưởng lâu dài tới phương tiện.

Một nữ khách hàng đang đổ xăng cho chiếc xe sản xuất năm 2021 cho biết, sau khi tìm hiểu thông tin, chị tin rằng E10 sẽ phù hợp với các dòng xe đời mới: "Nếu sử dụng xăng thì đổ xăng E10 thì đổ bình thường. Loại xăng nào người ta đã để cho mình sử dụng thì dĩ nhiên là đổ vào xe sẽ chạy được bình thường. Nói chung là đổ xăng nào cũng được. Nghe nói loại xăng này xả thải ít hơn xăng E5 thì tôi càng ủng hộ".

Theo các chuyên gia, việc đưa E10 vào sử dụng đại trà không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu, mà còn là bước chuyển trong tư duy tiêu dùng năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn.

Gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và yêu cầu chuyển đổi năng lượng, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, E10 là bước đi phù hợp với điều kiện hạ tầng cũng như xu hướng phát triển của Việt Nam hiện nay:

“Chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng, khẳng định hướng đi của chúng ta là đúng và phù hợp với xu hướng khách quan của thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện vừa tăng trưởng vừa chuyển đổi được cơ cấu năng lượng, điều này sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh từ năng lượng sang các lĩnh vực khác, hình thành một chuỗi giá trị lấy năng lượng làm khởi đầu. Qua đó, các ngành khác cũng sẽ chuyển đổi tốt theo đà này. Tôi cho rằng đây là một trong những cú huých quan trọng để chúng ta xây dựng mô hình tăng trưởng mới như kỳ vọng. Tôi khẳng định chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng và phù hợp với xu hướng thế giới.”

Sau nhiều năm gắn bó với xăng khoáng truyền thống, thị trường nhiên liệu Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi mới. Và trong những ngày chuyển giao ấy, tại mỗi cây xăng, người dân không chỉ đổ đầy bình nhiên liệu cho hành trình phía trước, mà còn đang dần làm quen với một lựa chọn được kỳ vọng sẽ xanh hơn, sạch hơn cho tương lai./.