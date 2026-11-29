Trước khi Nguyễn Anh Đức (biệt danh Master Anh Đức) bị bắt tạm giam về tội trốn thuế, đồng thời bị điều tra dấu hiệu lừa dối khách hàng, nhiều người nổi tiếng trên mạng với danh xưng “chuyên gia dạy làm giàu”, “triệu phú tự thân” cũng đã vướng vòng lao lý.

Từ Phạm Thanh Hải, người được biết đến với danh xưng “tiến sĩ dạy làm giàu”, đến TikToker Mr Pips Phó Đức Nam, những vụ việc liên quan đặt ra câu hỏi về chất lượng thực sự của các khóa học làm giàu đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Trao đổi với Dân Việt, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng không thể biến khát vọng làm giàu chính đáng của người dân thành cơ hội trục lợi.

Khoe giàu sang để thu hút người học

Thưa ông, vì sao những người xây dựng hình ảnh giàu có, thành đạt trên mạng xã hội lại có thể thu hút đông đảo người theo học, kể cả những khóa học có giá hàng trăm triệu đồng?

Luật sư Đặng Văn Cường: Theo tôi, nhu cầu học hỏi kiến thức về kinh doanh, đầu tư, quản trị tài chính và khởi nghiệp là chính đáng. Hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm nếu dựa trên kiến thức thực chất và sự trung thực sẽ mang lại giá trị tích cực.

Tuy nhiên, một số cá nhân đang lợi dụng tâm lý muốn đổi đời, khát vọng làm giàu nhanh chóng để kinh doanh khóa học, bán sách, tổ chức hội thảo nhằm thu lợi bất chính.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC

Họ thường xây dựng hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội bằng xe sang, biệt thự, tài sản đắt tiền và những câu chuyện thành công chưa được kiểm chứng. Những thông điệp như “làm giàu không cần vốn”, “thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng”, “tự do tài chính trong thời gian ngắn” được sử dụng để thu hút người học.

Khi thông tin sai lệch được sử dụng để tạo niềm tin và thu tiền khách hàng, hoạt động này có thể có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Một cá nhân tự nhận là chuyên gia, mở khóa học kinh doanh, đầu tư với học phí từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng có phải đáp ứng điều kiện kinh doanh hoặc chứng minh năng lực chuyên môn không?

Cần phân biệt quyền tự do kinh doanh, chia sẻ kiến thức với trách nhiệm pháp lý của người cung cấp dịch vụ đào tạo.

Pháp luật không cấm cá nhân có kinh nghiệm trong kinh doanh, đầu tư, khởi nghiệp tổ chức hội thảo hoặc xây dựng khóa học chia sẻ kiến thức. Người tổ chức cũng không đương nhiên phải có bằng cấp sư phạm hay chứng chỉ chuyên gia mới được chia sẻ kinh nghiệm.

Tuy nhiên, nếu hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đào tạo chuyên ngành hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định thì phải đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý tương ứng.

Có thể nhận diện ba dạng gian dối đáng chú ý: gian dối về năng lực, thành tích cá nhân; gian dối về chất lượng, hiệu quả khóa học; và dựng lên những câu chuyện thành công của học viên để quảng cáo.

Không ai có thể bảo đảm người học bỏ ra vài chục hay vài trăm triệu đồng sẽ trở thành doanh nhân thành đạt. Kết quả kinh doanh còn phụ thuộc vào năng lực cá nhân, nguồn vốn, thị trường và khả năng quản trị.

Nếu sử dụng danh xưng, bằng cấp, thành tích hoặc câu chuyện thành công không đúng sự thật để quảng cáo, thu hút người mua, người tổ chức có thể bị xử lý thế nào?

Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 nghiêm cấm hành vi lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng bằng thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, dịch vụ, uy tín và khả năng kinh doanh.

Luật Quảng cáo cũng đặt ra yêu cầu về tính trung thực, chính xác và khả năng kiểm chứng của nội dung quảng cáo.

Đáng chú ý, Nghị định 87/2026 của Chính phủ quy định các mức xử phạt đối với vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Trong đó, một số hành vi vi phạm nghĩa vụ của người có ảnh hưởng có thể bị phạt từ 40-60 triệu đồng; hành vi không thông báo về việc quảng cáo bị phạt từ 60-80 triệu đồng; chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ sản phẩm, dịch vụ đã giới thiệu có thể bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

Ở góc độ hình sự, nếu người tổ chức sử dụng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu nhằm khiến khách hàng tin tưởng, chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản thì có thể bị xem xét về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, không phải cứ quảng cáo sai sự thật hoặc khóa học không đạt chất lượng là đương nhiên cấu thành tội danh này. Cơ quan chức năng phải chứng minh đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Người mua khóa học có quyền yêu cầu hoàn tiền

Nếu khóa học không đúng quảng cáo, nội dung không đạt cam kết hoặc người đứng lớp không có năng lực như giới thiệu, người mua có quyền yêu cầu hoàn tiền, bồi thường thiệt hại không?

Người mua có quyền yêu cầu bảo vệ quyền lợi nếu dịch vụ không đúng nội dung quảng cáo hoặc cam kết.

Theo Điều 36 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, nếu dịch vụ không đúng cam kết, người kinh doanh phải thỏa thuận với người tiêu dùng để thực hiện biện pháp khắc phục. Các biện pháp có thể gồm cung cấp lại dịch vụ, tiếp tục cung cấp nhưng không thu tiền hoặc giảm giá, chấm dứt cung cấp dịch vụ và hoàn tiền.

Nếu việc cung cấp dịch vụ không đúng cam kết gây thiệt hại, người tiêu dùng còn có quyền yêu cầu bồi thường.

Những "chuyên gia" làm giàu vướng vào vòng lao lý. Ảnh sử dụng công nghệ AI

Tuy nhiên, cần phân biệt khóa học không đúng cam kết với việc người học không đạt được mức thu nhập kỳ vọng. Kết quả kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên không phải cứ học xong không giàu có là đương nhiên được hoàn lại học phí.

Để bảo vệ quyền lợi, người mua cần lưu giữ quảng cáo, hợp đồng, nội dung chương trình, chứng từ chuyển tiền và trao đổi với người tổ chức. Đây là căn cứ để yêu cầu hoàn tiền, bồi thường hoặc khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền. Nếu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân có thể tố giác đến cơ quan công an.

Theo ông, cần làm gì để kiểm soát hoạt động bán khóa học làm giàu trên mạng xã hội, tránh tình trạng lợi dụng niềm tin của người dân để trục lợi ?

Theo tôi, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, cần tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, bán khóa học trên không gian mạng. Người bán phải công khai chủ thể cung cấp dịch vụ, nội dung chương trình, người trực tiếp giảng dạy, học phí và điều kiện hoàn tiền. Các thông tin về bằng cấp, chứng chỉ, thành tích dùng để quảng cáo phải có khả năng kiểm chứng. Các nền tảng mạng xã hội, đơn vị quảng cáo và trung gian thanh toán cần phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn nội dung có dấu hiệu gian dối.

Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm hành vi quảng cáo gian dối, thu lợi bất chính và trốn thuế. Các cơ quan thuế, quản lý thị trường, quản lý thông tin truyền thông, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và công an cần phối hợp phát hiện, xử lý vi phạm. Người có ảnh hưởng khi quảng bá khóa học cũng phải có trách nhiệm kiểm chứng thông tin, không tiếp tay cho hoạt động kinh doanh thiếu trung thực.

Cuối cùng, người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo như không cần vốn vẫn giàu, đầu tư chắc chắn sinh lời, học một khóa đổi đời hay cam kết thu nhập vượt trội.

Không nên đánh đồng tất cả người tổ chức khóa học với hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, hoạt động đào tạo phải dựa trên kiến thức thực chất, đạo đức kinh doanh và lợi ích của người học, không thể biến khát vọng làm giàu chính đáng của người dân thành cơ hội trục lợi.

Xin cám ơn ông.