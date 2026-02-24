Doanh thu của công ty dạy làm giàu sụt giảm đến 92%

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã chứng khoán: VLA) mới đây công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, ghi nhận doanh thu chỉ đạt hơn 830 triệu đồng, giảm gần 92% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các chi phí, công ty đạt lợi nhuận sau thuế hơn 398 triệu đồng, cũng giảm tới 94%. Nguyên nhân chủ yếu do số lượng học viên sụt giảm đáng kể.

"Những năm trước đó, số lượng học viên tăng cao là một trong những động lực cho tăng trưởng lợi nhuận của công ty. Kỳ này cũng ghi nhận khoản doanh thu đến từ việc thực hiện tư vấn quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đối tác, đây là hướng đi mới đã và đang mang lại thành quả cho công ty" - báo cáo giải trình của công ty nêu rõ.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Công ty Công nghệ Văn Lang đạt gần 12 tỉ đồng, giảm gần 19% so với năm 2024.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 874 triệu đồng, tăng hơn 69% chủ yếu nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi và chi phí tài chính giảm mạnh.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt hơn 47,5 tỉ đồng, trong đó bao gồm hơn 10 tỉ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cùng hơn 4,2 tỉ đồng đầu tư chứng khoán.

Chủ tịch Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang là ông Nguyễn Thành Tiến - một diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội

Ngoài ra, công ty này còn tham gia đầu tư chứng khoán với danh mục gồm 10 mã cổ phiếu: DIG, TCB, MBB, VNM, CTG, FTS, SSI, HAH, VND, POW nhưng đang phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 93 triệu đồng.

Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang được biết đến với các khóa học về đầu tư và phát triển bản thân.

Ông Tiến tự giới thiệu là chuyên gia đào tạo bất động sản được trả phí cao số 1 Việt Nam và tuyên bố đã đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012. Các khóa học của ông này có miễn phí và trả phí, trong đó khóa thu phí có giá lên đến 180 triệu đồng.