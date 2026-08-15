Xây nhà tháng 7 âm lịch: Xui xẻo hay cơ hội vàng ít người biết?

Quan điểm dân gian, truyền miệng

Theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tháng 7 âm lịch theo quan điểm dân gian bắt nguồn từ Trung Hoa thì đây là một tháng đặc biệt trong năm. Quan điểm này cho rằng tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, thời điểm cửa quỷ môn quan sẽ mở và cho phép các hồn ma được quay lại trần gian.

Vì vậy ở Việt Nam, hàng năm cứ đến tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình sẽ tổ chức cúng bái để tránh bị các vong ma quấy phá.

Đồng thời, nhiều người cũng quan niệm rằng tháng 7 âm lịch cũng là tháng xui xẻo. Vì vậy không nên tiến hành những công việc lớn như cưới xin, xây nhà... Họ cho rằng các vong ma sẽ quấy nhiễu, phá phách gia chủ.

Quan điểm Phật pháp

Trong Phật pháp, tháng 7 âm lịch là tháng vô cùng thiêng liêng vì là thời điểm diễn ra lễ Vu Lan báo hiếu. Đây cũng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch là khoảng thời gian nên hạn chế động thổ, xây sửa nhà cửa để tránh những điều không may mắn.

Quan điểm phong thủy

Cũng theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tháng 7 âm lịch là một tháng bình thường trong năm và không cần kiêng kỵ gì cả, không có nguyên tắc phong thủy nào cấm tuyệt đối việc khởi công xây dựng trong tháng 7 âm lịch.

Thay vào đó, yếu tố quan trọng nhất vẫn là việc chọn ngày giờ phù hợp với tuổi, mệnh của gia chủ để tạo sự hài hòa và cân bằng về phong thủy.

Có nên xây nhà vào tháng 7 âm lịch không?

Đầu tiên là về góc nhìn của Âm dương ngũ hành, trong Tử vi của người phương Đông thì tháng 1 và tháng 7 tính theo âm lịch ứng với trục Dần Thân. Đây là trục đối xứng của các chòm sao Thiên Phủ – Tử Vi, biểu tượng của vòng quay âm – dương.

Chính vì vậy, tháng 1 và tháng 7 được coi là 2 thời điểm nhạy cảm, là vị trí âm – dương giao hòa. Người dân quan niệm tháng 1 là tháng Tết của người dương còn tháng 7 là tháng Tết của người âm.

Thứ hai là theo góc nhìn tâm linh thì tháng 7 âm lịch là thời điểm diễn ra sự kiện xá tội vong nhân. Dân gian tin rằng đây là thời điểm vị vua cai quản âm phủ – Diêm Vương sẽ mở cửa ngục để cho các vong hồn có cơ hội phiêu dạt, nhưng khi ra bên ngoài họ có thể quấy phá con người trong các công việc lớn, điều này gây cản trở cho quá trình con người làm việc, gặp nhiều điều không may. Thực tế đây là quan điểm chưa có sự kiểm chứng, nhưng tâm lý yên tâm, tự tin làm mọi việc, tránh điềm xui vẫn khiến có số đông con người tránh thực hiện các công việc lớn trong khoảng thời gian tháng 7 âm lịch.

Yếu tố quan trọng nhất vẫn là việc chọn ngày giờ phù hợp với tuổi, mệnh của gia chủ để tạo sự hài hòa và cân bằng về phong thủy để việc xây nhà diễn ra thuận lợi.

Theo Báo Dân việt, nhìn về góc độ thời tiết, đây là khía cạnh khá quan trọng cần phải xem xét bởi nó có tác động rất lớn đến tốc độ hoàn thành công trình, chất lượng của công trình.

Nước ta thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, tháng 7 âm là thời điểm của mùa mưa. Lượng mưa trong thời điểm này đạt lượng lớn nhất trong năm, cũng chính vì vậy ngoài tên gọi tháng cô hồn thì tháng 7 âm còn được dân gian gọi với cái tên là tháng ngâu. Cũng chính lý do này khiến những công việc như động thổ, đào móng, đổ mái sẽ gặp nhiều cản trở vì mưa lớn, nền đất ẩm ướt, thụt lún, điều này sẽ khiến tiến độ xây dựng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Có thể thấy đây chính là nguyên nhân khách quan, quan trọng nhất khiến việc khởi công xây nhà tháng 7 bị tránh, lâu dần sẽ tạo thành thói quen và nhiều truyền thuyết mang tính ma mị lưu truyền trong dân gian.

Dựa vào 3 yếu tố được kể trên nên rất nhiều người cho rằng không nên xây nhà trong tháng 7 âm lịch. Nhưng đã có một số nghiên cứu trong phong thuỷ chỉ ra rằng việc kiêng kỵ này là không cần thiết, không bắt buộc bởi vì mỗi người sở hữu mỗi số phận khác nhau, điều quan trọng là cần tích đức hành thiện để bản thân và gia đình gặp nhiều điều tốt đẹp. Không nên chỉ vì những quan niệm truyền miệng xưa kia mà ảnh hưởng đến cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.