Tháng 7 âm có cần tránh động thổ, chuyển nhà và lưu ý từ chuyên gia phong thủy

Vì sao nhiều người ngại làm việc lớn trong tháng 7 âm lịch?

Trong quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch thường gắn với nhiều yếu tố tâm linh. Đây cũng là thời điểm diễn ra lễ Vu Lan báo hiếu – nét văn hóa trong đời sống tín ngưỡng của người Việt.

Bên cạnh đó, tháng 7 Âm lịch được coi là thời gian Diêm Vương mở cửa Địa ngục để các vong hồn thoát ra bên ngoài. Quan niệm dân gian cho rằng, các vong hồn trong tháng này đi quấy phá các việc lớn của con người nên tiến hành các việc đại sự cần thận trọng.

Với tâm lý ấy, không ít gia đình chọn cách trì hoãn việc chuyển nhà, nhập trạch hoặc khai trương nếu không thực sự cấp thiết, với mong muốn có một khởi đầu thuận lợi và cảm thấy an tâm hơn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, những quan niệm trên thuộc phạm vi tín ngưỡng, phong tục dân gian và không phải là kết luận khoa học.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không có cơ sở để khẳng định việc chuyển nhà, khai trương hay động thổ trong tháng 7 âm lịch chắc chắn khiến một gia đình gặp vận hạn hoặc ảnh hưởng đến tài lộc.

Có nhất thiết phải kiêng chuyển nhà, nhập trạch trong tháng 7 âm lịch?

Nhiều gia đình có thói quen cân nhắc kỹ việc chuyển nhà, nhập trạch trong tháng 7 âm lịch vì lo ngại ảnh hưởng đến tài lộc và sự bình an. Với tâm lý "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", một số gia đình vì coi trọng phong tục nên thường tránh tháng 7 âm lịch để cảm thấy yên tâm hơn khi bắt đầu cuộc sống tại nơi ở mới.

Thực tế, có những trường hợp việc chuyển nhà không thể trì hoãn. Nhà mới được bàn giao đúng thời điểm, hợp đồng thuê nhà kết thúc… là những lý do có thể khiến việc chuyển nhà phải tiến hành ngay cả trong tháng 7 âm lịch.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, giống như các tháng trong năm, tháng 7 âm lịch cũng sẽ có ngày tốt và ngày xấu. Trong ngày cũng có các giờ hoàng đạo để tiến hành các công việc thuận lợi nên thuận theo công việc, cuộc sống mà triển khai các công việc, cứ thuận theo công việc, cuộc sống mà làm. Nếu kiêng kỵ quá mức, gia chủ đôi khi lại dễ làm mất cơ hội tốt.

Điều quan trọng khi chuyển nhà, nhập trạch trong tháng 7 âm lịch, gia đình cần cân nhắc điều kiện thực tế và chuẩn bị kế hoạch chuyển nhà chu đáo. Gia chủ có thể lựa chọn ngày giờ phù hợp theo quan niệm của gia đình và thực hiện nghi thức nhập trạch theo truyền thống. Đồng thời, tránh để tâm lý lo lắng về những điều kiêng kỵ khiến việc chuyển nhà trở nên căng thẳng hoặc trì hoãn một kế hoạch cần thiết. Việc chuyển nhà trong tháng 7 âm lịch không đồng nghĩa chắc chắn với việc gia đình sẽ gặp điều không may, gặp vận hạn, thất thoát tài sản hay ảnh hưởng đến cuộc sống sau đó.

Điều cần lưu ý khi động thổ trong tháng 7 âm

Cũng giống như việc chuyển nhà, nhập trạch, việc kiêng động thổ trong tháng 7 âm lịch cũng xuất phát chủ yếu từ tín ngưỡng và phong tục dân gian. Hơn nữa, sở dĩ tháng 7 âm ít được lựa chọn hơn so với các tháng khác, phần nhiều là vì điều kiện thời tiết lúc này ít có sự ủng hộ. Mưa nhiều gây bất tiện trong quá trình tiến hành và người ta cũng thường ngại phải đi ra ngoài trong điều kiện này.

Nếu không quá coi trọng, gia chủ có thể căn cứ vào thực tế điều kiện gia đình, thời tiết… để tiến hành cho phù hợp. Bắt buộc phải xây trong tháng 7, gia chủ nên làm lễ cúng động thổ kỹ lưỡng, chọn giờ đẹp, mời thầy phong thủy hoặc chuyên gia uy tín để thực hiện. Điều này vừa mang lại sự an tâm về tinh thần, vừa giúp công trình khởi sự thuận lợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.