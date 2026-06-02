5 mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè, vừa dễ chịu vừa hút tài lộc

1. Mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè với rèm cửa

Khám phá những mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cách đơn giản chỉ cần thay đổi một chiếc rèm mang màu sắc ngày hè. Rèm cửa là một trong những chi tiết ảnh hưởng lớn đến cảm nhận không gian.

Trong những ngày hè, gia chủ nên ưu tiên dùng những loại rèm mỏng, chất liệu nhẹ, gam màu dịu nhẹ. Những màu sắc như trắng, kem, xanh nhạt… sẽ tạo cảm giác mát mắt hơn các gam màu nóng như đỏ, vàng…

Rèm cửa nên thay bằng những màu dịu mắt. Ảnh TL

Bên cạnh đó, những bức tranh có gam màu nóng, rực rỡ có thể được thay thế bằng tranh phong cảnh thiên nhiên, biển cả hoặc cây cối với tông màu lạnh nhằm mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu hơn cho không gian sống.

2. Ưu tiên nội thất từ mây, tre và thủy tinh

Các vật dụng trang trí nội thất được làm từ các chất liệu tự nhiên như cói, maya, tre, thủy tinh… là lựa chọn phù hợp trong ngày hè. Những chiếc bình hoa thủy tinh trong suốt hay bộ bàn ghế mây tạo cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên.

Theo quan niệm phong thủy, các vật liệu tự nhiên còn tượng trưng cho sự hài hòa, giúp cân bằng năng lượng trong không gian sống và góp phần đem lại cho gia chủ may mắn.

3. Bổ sung yếu tố nước trong không gian sống để tăng cảm giác mát lành

Trong phong thủy, nước là biểu tượng của tài lộc và sự hanh thông trong phong thủy phương Đông. Sự hiện diện của nước còn giúp tạo cảm giác thư giãn, làm dịu bớt đi sự oi nóng của mùa hè.

Trong không gian sống bố trí những tiểu cảnh nhỏ như thác nước mini, hồ cá cảnh hoặc chậu nước kết hợp cây xanh có thể tạo điểm nhấn và mang lại cảm giác mát lành. Ngôi nhà cũng thêm sinh động, gần gũi hơn với thiên nhiên khi có tiếng nước chảy nhẹ nhàng mang lại cảm giác bình yên.

Những dạng tiểu cảnh nước cũng mang lại cảm giác dễ chịu khi bài trí trong nhà ngày hè

Hiện nay, nhiều kiến trúc sư cũng tận dụng các khoảng trống như gầm cầu thang, giếng trời, sân trong hay ban công để bố trí tiểu cảnh nước, góp phần cải thiện môi trường sống, giảm sự bí bách trong nhà.

4. Tăng cường cây xanh trong nhà để lọc không khí

Chuyên gia phong thủy cho biết, cây xanh không chỉ là vật trang trí mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí, tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu trong những ngày nắng nóng.

Cây xanh trong phong thủy tượng trưng cho nguồn sinh khí và sức sống. Việc bố trí cây ở phòng khách, ban công hoặc gần cửa sổ giúp không gian trở nên sinh động hơn, đồng thời tạo cảm giác thư thái cho các thành viên trong gia đình.

5. Bọc lại đồ vải màu sắc hợp ngày hè và dùng các hương thơm tự nhiên

Nếu không thể sơn lại nhà, mọi người chỉ cần trang hoàng cho căn nhà bằng những thay đổi một số vận dụng. Một trong những cách đơn giản để làm mới không gian sống là chỉ cần thay đổi nhỏ những vật dụng bằng vải như: ga giường, vỏ gối, áo ghế sofa hoặc khăn trải bàn.

Đồ nội thất màu dịu nhẹ nên chọn trong ngày hè

Gia chủ nên chọn các chất liệu thoáng mát của ngày hè như cotton, linen hoặc chiffon với những gam màu sáng như trắng, xanh nhạt, kem hoặc họa tiết hoa lá, biển cả. Những màu sắc này giúp không gian trông rộng rãi, dễ chịu hơn trong ngày nóng nực.

Ngoài ra, các mùi hương tự nhiên từ cam, chanh, bưởi, bạc hà, táo xanh… cũng góp phần làm tươi mới không gian sống. Theo quan niệm phong thủy, hương thơm thanh khiết còn giúp duy trì nguồn năng lượng tích cực và mang đến cảm giác thư thái cho các thành viên sống trong nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.