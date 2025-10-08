Vừa thành lập, công ty thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng ở đâu so với các đối thủ?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim

Mới đây, Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ hiện tại.

Công ty có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 98% vốn góp, mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast… Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TP.HCM – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh.

Việc ra đời của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal đánh dấu tiến mới trong chiến lược phát triển theo 5 trụ cột của Vingroup, gồm: Công nghệ – Công nghiệp; Thương mại dịch vụ; Thiện nguyện xã hội; Hạ tầng; và Năng lượng xanh.

Thuộc trụ cột Công nghiệp – Công nghệ, VinMetal đồng thời là mảnh ghép nền tảng, hỗ trợ trực tiếp cho trụ cột Hạ tầng – lĩnh vực mà Vingroup đang vừa mở rộng đầu tư với các dự án đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng và logistics.

VinMetal đứng đâu so với các doanh nghiệp cùng ngành?

Trước khi VinMetal của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được thành lập, Việt Nam hiện có hàng chục doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất thép. Trong đó có gần 30 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam với quy mô vốn điều lệ từ vài chục tỷ đồng đến vài chục nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, với vốn điều lệ lên tới 10.000 tỷ đồng, VinMetal của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua một loạt doanh nghiệp tên tuổi như Hoa Sen, Nam Kim, Pomina, Xuân Thiện... để leo lên vị trí thứ 3 trong danh sách những doanh nghiệp thép có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam hiện nay sau Formosa Hà Tĩnh và Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long.

Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Ha Tinh Steel Corporation, FHS) nhận được Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 12/6/2008. Hiện nay dự án đầu tư Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương là dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam với kế hoạch đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh Việt Nam.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thời điểm tháng 4/2018, Formosa Hà Tĩnh có vốn điều lệ lên tới 117.175 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Đến tháng 7/2023, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên mức 12,762 tỷ USD (tương đương hơn 336.374 tỷ đồng).

Đứng sau Formosa Hà Tĩnh về vốn điều lệ trong ngành thép là Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long. Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, HPG có tổng vốn sở hữu hơn 122.359 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là hơn 63.962 tỷ đồng. Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long có tổng nguồn vốn lên tới hơn 242.224 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hòa Phát ghi nhận hơn 74 nghìn tỷ đồng doanh thu và hơn 7.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ. Tập đoàn đã nộp 7.100 tỷ đồng vào ngân sách 20 tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, đến tháng 8/2025, Hòa Phát tăng vốn điều lệ lên hơn 76.754 tỷ đồng.

Đứng sau VinMetal của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất thép là Tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ và Tập đoàn Xuân Thiện do doanh nhân Nguyễn Văn Thiện dẫn dắt.

Hiện vốn điều lệ của Hoa Sen ở mức hơn 6.209 tỷ đồng. Suốt 24 năm qua, Tập đoàn Hoa Sen là đơn vị sản xuất và kinh doanh tôn, ống thép, ống nhựa và phân phối vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam và là nhà xuất khẩu tôn thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á, sở hữu hệ thống sản xuất 10 nhà máy lớn và hệ thống phân phối hơn chi nhánh – cửa hàng bán lẻ trên cả nước, cùng mạng lưới kênh xuất khẩu đến hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trong khi đó, vốn điều lệ của tập đoàn Xuân Thiện ở mức 5.770 tỷ đồng. Hiện Xuân Thiện đang đầu tư Tổ hợp dự án Thép Xanh Xuân Thiện với công suất 9,5 triệu tấn thép/năm, tổng vốn 98 nghìn tỷ đồng, diện tích hơn 400 ha tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình mới.

Tổ hợp gồm 2 dự án: Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định tại địa bàn các xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, công suất 7,5 triệu tấn/năm, vốn đầu tư 88 nghìn tỷ đồng; Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng tại xã Nghĩa Hải, sản xuất thép từ phế liệu bằng công nghệ lò điện hồ quang, công suất 2 triệu tấn/năm, vốn 10 nghìn tỷ đồng.

Theo tiến độ dự kiến, sản phẩm thép đầu tiên ra lò vào tháng 6/2028. Tổ hợp dự án sẽ hoàn thành vào tháng 6/2030. Khi đi vào hoạt động, mỗi năm, tổ hợp đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 20.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 21.000 lao động.