VN-Index "xanh vỏ đỏ lòng", nhà đầu tư chứng khoán bắt đầu lỗ nặng

Nhà đầu tư chứng khoán bắt đầu lỗ nặng

Sau khi rời vùng đỉnh 1.700 điểm, VN-Index tiếp tục có một tuần dao động trong biên hẹp, chủ yếu tích lũy quanh mốc 1.660 điểm. Kết tuần, chỉ số tăng nhẹ 0,13% lên 1.660 điểm, duy trì trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm; VN30-Index giảm 0,37% về 1.852 điểm, còn HNX-Index đi xuống quanh 276 điểm. Nhịp vận động chung cho thấy trạng thái thăm dò rõ rệt: giảm đầu tuần, phục hồi cuối tuần nhưng phân hóa mạnh và thanh khoản thấp.

Diễn biến theo nhóm ngành khá lệch pha. Xây dựng tăng tích cực; bảo hiểm, dầu khí và khu công nghiệp hồi phục. Ở chiều ngược lại, công nghệ – viễn thông, thép, bán lẻ, cảng biển, bất động sản, chứng khoán và phân bón chịu áp lực điều chỉnh.

Đáng chú ý, chỉ số đóng cửa tuần trong sắc xanh nhưng trải nghiệm của nhiều nhà đầu tư lại “xanh vỏ đỏ lòng”: tài khoản vẫn giảm so với giai đoạn đỉnh 1.700 điểm do phần lớn cổ phiếu yếu hơn mặt bằng chỉ số.

VN-Index đóng cửa tuần trong sắc xanh nhưng tài khoản nhiều nhà đầu tư đang bị lỗ nặng so với mốc đỉnh 1.700 điểm

Theo Công ty chứng khoán SHS, thanh khoản trên sàn HoSE đã giảm tuần thứ hai liên tiếp, khối lượng khớp lệnh bình quân còn khoảng 910 triệu đơn vị/phiên, thấp đáng kể so với trung bình 1,67 tỉ đơn vị/phiên trong tháng 8. Dòng tiền thận trọng thể hiện ở việc chỉ một vài mã vốn hóa lớn kéo điểm số, trong khi phần còn lại kém sôi động.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 10 liên tiếp, riêng tuần này rút ròng 7.355 tỉ đồng; lũy kế từ đầu năm giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã lên 96.522 tỉ đồng. Áp lực xả ròng kéo dài khiến tâm lý trong nước càng dè chừng, đặc biệt ở các nhịp tăng.

Dù VN-Index chỉ cách đỉnh lịch sử khoảng 40 điểm nhưng nhiều tài khoản nhà đầu tư đã báo lỗ 10–15%; với những tài khoản tỉ lệ vay ký quỹ cao, mức giảm có thể lên 20–25%. Chị Thanh Hoàng (TP HCM) cho biết danh mục ngân hàng và chứng khoán của chị đi ngang 2–3 tuần, nhiều mã giảm 10–15% sau cú điều chỉnh từ vùng 1.700 điểm, khiến việc xoay vòng vốn gặp khó khi thanh khoản toàn thị trường co hẹp.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Pinetree, nhận xét tuần qua thị trường biến động ở trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Hai phiên cuối tuần, riêng VIC và VHM đóng góp hơn 14 điểm cho VN-Index nhưng chỉ số chung chỉ nhích hơn 3 điểm, cho thấy độ rộng thị trường yếu.

“Thanh khoản thấp phản ánh nhà đầu tư mới còn ngần ngại tham gia, trong khi bên nắm giữ không muốn bán giá thấp. Bất động sản và đầu tư công có dấu hiệu hồi nhưng quy mô vốn hóa chưa đủ tạo động lực lan tỏa” - ông nói.

Theo ông Học, bước sang tuần giao dịch mới, bức tranh thị trường cơ bản sẽ chưa thay đổi nhiều: biên độ dao động hẹp, thanh khoản suy giảm, dòng tiền chưa lan tỏa. Kịch bản giằng co vẫn được ưu tiên, với khả năng kiểm định lại các mốc hỗ trợ trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn. Không loại trừ VN-Index sẽ có một nhịp lùi về quanh 1.600 điểm, nhất là khi khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng.

Điểm tích cực là nhóm ngân hàng đang có tín hiệu tạo đáy ngắn hạn; nếu ổn định trở lại, đây có thể là "mỏ neo" giúp chỉ số giữ nền và tích lũy hướng đến thử thách vùng đỉnh cũ trong thời gian tới.

Công ty chứng khoán CSI cho rằng xác suất bùng nổ ngay tuần tới không cao trừ khi thanh khoản cải thiện rõ rệt. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, ưu tiên các mã có nền tích lũy chặt, kết quả kinh doanh quý III tích cực, hưởng lợi từ giải ngân đầu tư công hoặc câu chuyện riêng (KCN, xây lắp, một số dầu khí – tiện ích).

Với danh mục đang có lãi, có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để gia tăng nhưng cần đặt nguyên tắc kỷ luật về điểm dừng lỗ. Với danh mục đang âm, hạn chế dùng margin, tập trung cơ cấu sang các cổ phiếu thể hiện sức mạnh tương đối tốt hơn thị trường.

Biến động giá cổ phiếu các ngành trong tuần qua. Nguồn: CSI