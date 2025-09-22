Kinh tế 24h: Agribank lên tiếng việc cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình bị truy nã

Agribank lên tiếng việc cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình bị truy nã

Agribank chính thức lên tiếng về việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố và truy nã ông Nguyễn Thế Bình (71 tuổi, quê Hưng Yên), nguyên Chủ tịch HĐTV Agribank, liên quan vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" tại Chi nhánh 6 và các đơn vị liên quan. Quyết định khởi tố vụ án số 10/QĐ-CSKT-P2 ngày 25/1/2024, khởi tố bị can số 957/QĐ-CSKT-P2 ngày 12/9/2025, và truy nã số 3338/QĐTN-CSKT-P2 ngày 13/9/2025, theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Sai phạm xảy ra thời ông Bình làm Tổng giám đốc (từ 2007) và Chủ tịch HĐTV (6/2009-7/2011), liên quan "siêu lừa" Dương Thanh Cường (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát). Ông Cường lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng cho dự án trung tâm thương mại tại 10 Âu Cơ (thế chấp giấy chứng nhận tạm thời), sau vay thêm 628 tỷ đồng cho Khu biệt thự vườn Thanh Phát (xã Phong Phú, Bình Chánh), gây thất thoát hơn 966 tỷ đồng. Ông Cường mượn giấy chứng nhận để thế chấp ngân hàng khác, không trả.

Agribank khẳng định đây là trách nhiệm cá nhân ông Bình, người đã rời ngân hàng nhiều năm, không ảnh hưởng hoạt động quản trị, kinh doanh hiện tại. Ngân hàng tuân thủ pháp luật, phối hợp cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn, ổn định, quyền lợi khách hàng. C03 kêu gọi ông Bình đầu thú để hưởng khoan hồng; nếu không, sẽ truy tố, xét xử.

Giá vàng tuần tới được dự báo đi ngang

Giá vàng tuần tới được dự báo đi ngang sau quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi thị trường thiếu tin tức quan trọng. Khảo sát Kitco News với 15 nhà phân tích Wall Street cho thấy 6 dự đoán tăng, 3 giảm, và 6 giữ ổn định. Trong khi đó, 58% nhà đầu tư Main Street (285 phiếu) kỳ vọng tăng, 24% giảm, 18% cho rằng giằng co.

Colin Cieszynski (SIA Wealth Management) cho rằng vàng cần củng cố sau đà tăng mạnh, với thị trường chậm lại cuối quý. Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis) dự giá quanh 3.600 USD/ounce, được hỗ trợ bởi khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo. Adrian Day (Adrian Day Asset Management) nhận định khó tăng do chỉ báo kỹ thuật yếu, nhưng cũng không giảm, khi nhà đầu tư ngoài Mỹ (như Bắc Kinh, Thượng Hải) ít phụ thuộc Fed.

James Stanley (Forex) lạc quan, cho rằng giá tiếp tục phản ánh cắt giảm lãi suất, sụt giảm là cơ hội mua vào. Rich Checkan (Asset Strategies International) dự vàng, bạc tăng vọt nhờ căng thẳng địa chính trị (Ukraine, Gaza) sau chốt lời. Tuần tới, các chỉ số lạm phát, công nghiệp, nhà ở sẽ ảnh hưởng, cùng sự quan tâm đến ứng viên Chủ tịch Fed thay ông Jerome Powell (hết nhiệm kỳ 5/2026).

Chuyên gia nêu điều kiện để chứng khoán trở lại vùng đỉnh 1.700 điểm

VN-Index trải qua tuần biến động, tiến sát đỉnh 1.700 điểm hai phiên đầu nhưng giảm 4 phiên liên tiếp, chốt tuần ở 1.658 điểm (giảm 0,52%), mất 35 điểm so với đỉnh. HNX-Index giảm 0,9% (276 điểm), UPCoM-Index gần như đi ngang (111 điểm).

Nhiều cổ phiếu giảm sâu, khiến tài khoản nhà đầu tư thiệt hại nặng, như anh Lê Quốc (TP.HCM) mất 10-15% (hàng trăm triệu đồng), dù chỉ số giảm nhẹ. Thanh khoản trung bình 28.000 tỷ đồng/phiên, giảm 15%, chủ yếu nhờ VIC, nếu không hỗ trợ, chỉ số có thể giảm mạnh hơn. Nhóm chứng khoán (-5-10%), ngân hàng, bất động sản (-3-7%) giảm, một số mã lao dốc 15% trong hai tuần.

Khối ngoại bán ròng 2.000 tỷ đồng tuần thứ ba liên tiếp, tập trung ngân hàng, thép, tăng tâm lý thận trọng. Yếu tố quốc tế như Fed hạ lãi suất 0,25% và lo ngại suy thoái Mỹ làm dòng vốn chậm quay lại, dù nâng hạng FTSE chưa đủ tác động.

Chuyên gia Đinh Việt Bách (Pinetree) cảnh báo hiện tượng "ru ngủ, cưa chân bàn", với biến động từ đáo hạn phái sinh và cơ cấu ETF. SHS dự VN-Index có thể thủng hỗ trợ 1.603 điểm nếu bán mạnh, cần thanh khoản vượt 35.000-37.000 tỷ để xác lập xu hướng. CSI cho rằng khó vượt 1.700 điểm tuần tới, nên giữ tiền mặt, hạn chế margin, chờ vùng giá hấp dẫn.