Việc làm ăn của doanh nghiệp thực phẩm chức năng 'bỏ túi' 1.800 tỷ vừa bị khởi tố

Trên website https://medistar.com.vn của Công ty TNHH Medistar Việt Nam sáng nay nêu, công ty này tự giới thiệu là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.

Doanh nghiệp này cho biết được thành lập từ năm 2011, có gần 300 cán bộ, công nhân viên, sở hữu 2 nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, TP Hà Nội), với dây chuyền sản xuất khép kín, trang thiết bị nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo nội dung quảng bá, Medistar Việt Nam nhấn mạnh các thế mạnh như đội ngũ nhân sự trình độ cao, năng lực tài chính lớn, sẵn sàng triển khai các dự án quy mô quốc tế, cùng hệ thống văn phòng và nhà máy được giới thiệu là hiện đại bậc nhất.

Website của Công ty TNHH Medistar Việt Nam.

Để tăng độ uy tín, doanh nghiệp này còn trưng bày nhiều giấy chứng nhận trên website. Trong đó có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở 1, đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở các dạng viên nang mềm, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột, dung dịch, hỗn dịch và gel, do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp ngày 22/1/2025, có thời hạn 3 năm.

Ngoài ra, trên website còn trưng bày giấy chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), được đánh giá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn đối với nhà máy của công ty tại lô 38-2, Khu công nghiệp Quang Minh. Giấy chứng nhận do Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP Nguyễn Thị Hằng ký cấp, có hiệu lực từ ngày 21/11/2022 đến ngày 20/11/2025, kèm theo Quyết định số 22.14937-HACCP/TTP.

Đến khoảng trưa 19/1, sau thông tin Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam bị khởi tố lan rộng, website của doanh nghiệp này rơi vào tình trạng không thể truy cập.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Medistar Việt Nam được thành lập tháng 6/2011, trụ sở đăng ký tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm chức năng.

Doanh nghiệp do ông Đoàn Trung Đức (SN 1980, trú tại khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, TP Hà Nội) giữ chức Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Khi mới thành lập, Medistar Việt Nam có vốn điều lệ 6 tỷ đồng, trong đó ông Đức góp 4,2 tỷ đồng (70%), bà Nguyễn Thị Hồng góp 1,8 tỷ đồng (30%).

Trong quá trình hoạt động, Medistar Việt Nam liên tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ, từ 6 tỷ đồng lên 14,2 tỷ đồng vào tháng 11/2014; tiếp đó nâng lên 32 tỷ đồng, rồi 50 tỷ đồng vào tháng 7/2016. Đến tháng 12/2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt 80 tỷ đồng, trong khi cơ cấu góp vốn không ghi nhận thay đổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, cùng 5 đối tượng liên quan về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng được sản xuất, đóng gói tại nhà máy của Công ty TNHH Medistar Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội), chuẩn bị đưa ra thị trường. Tang vật gồm các sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, xương khớp, tiêu hóa…

Công ty TNHH Medistar Việt Nam đưa ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại, với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng

Bước đầu xác định, từ năm 2012 đến 2025, các đối tượng đã đưa ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, doanh thu gần 1.800 tỷ đồng; toàn bộ giao dịch được thực hiện ngoài sổ sách kế toán, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.