Bắt giữ số lượng lớn hàng giả, thực phẩm chức năng trị giá hàng tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh về triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường những tháng cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội QLTT số 1 (Đội cơ động) đã kiểm tra phát hiện, tạm giữ 2.700 viên thực phẩm chức năng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 2.929 đôi dép giả mạo nhãn hiệu CROSS.

Cụ thể, vào lúc 17h20, ngày 3/11, đơn vị tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh Tuần Châu - Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương (Tổ 95, khu Đồn Điền, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh).

Đội QLTT số 1 kiểm tra Địa điểm kinh doanh Tuần Châu - Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương.

Quá trình kiểm tra, Đội QLTT số 1 phát hiện điểm kinh doanh này đang bày bán 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu Hoàng Nam Dương, loại 0,3g/1 viên/hộp, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 50 hộp thực phẩm chức năng Nam Dương Quan Trang Trấn, loại 24 viên/hộp có xuất xứ Thái Lan, nhập lậu.

Toàn bộ số hàng này có tổng trị giá theo giá niêm yết là 687,5 triệu đồng. Sau đó, Đội QLTT số 1 đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xử phạt và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Tiếp đó, vào lúc 9h40 ngày 5/11, Đội QLTT số 1 chủ trì, phối hợp với Đội QLTT số 2 khám kho hàng tại thôn Đông Thành, xã Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh), do anh Nguyễn Trọng Hoành (SN 1991, trú tại thôn Đồng Thành, xã Quảng Tân) làm chủ.

Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội QLTT số 2 khám Kho hàng tại Thôn Đông Thành, xã Quảng Tân.

Khi kiểm tra, đơn vị phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm: 2.929 đôi dép các loại nhãn hiệu CROSS, có trị giá khoảng trên 2 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Nguyễn Trọng Hoành khai nhận, bản thân mua trôi nổi toàn bộ số hàng hóa trên về bán kiếm lời và không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Hiện, Đội QLTT số 1 đang phối hợp với các lực lượng chức năng, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan chức năng.