Huy động 200 cảnh sát khám xét đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô gần 1.800 tỷ đồng

Trước đó, ngày 5/1, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các lực lượng chức năng đã thành lập 10 tổ công tác, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám xét đồng loạt 5 địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội của đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả.

Công ty TNHH Medistar Việt Nam đã đưa ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại, với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang được sản xuất, đóng gói tại một nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, địa chỉ tại Lô 38-2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Tang vật chủ yếu là các sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

Đối tượng Đoàn Trung Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã đưa ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại, với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng. Toàn bộ hoạt động mua bán được thực hiện ngoài sổ sách kế toán, các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (sinh năm 1980, trú tại khu đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, cùng 5 đối tượng liên quan về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang được sản xuất, đóng gói tại Công ty TNHH Medistar Việt Nam và chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.