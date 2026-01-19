Triệt phá 'đế chế' thực phẩm chức năng giả tồn tại 13 năm, thu 1.800 tỷ đồng

Ngày 18/1, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố Đoàn Trung Đức, 46 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, cùng 5 đồng phạm về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, đường dây do Đức cầm đầu bị đánh giá có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Trước đó, ngày 5/1, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và Công an Hà Nội đồng loạt kiểm tra các địa điểm liên quan.

Tại một nhà máy của Công ty TNHH Medistar Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang được sản xuất, đóng gói để đưa ra thị trường.

Các mặt hàng chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2012 - 2025, các bị can đã tung ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại, thu về gần 1.800 tỷ đồng.

Hành vi này bị đánh giá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và xâm phạm quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Ngoài ra, nhóm bị can còn bị cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán hàng trăm tỷ đồng, hưởng lợi bất chính và gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong 'đế chế' thực phẩm chức năng giả tồn tại suốt hơn một thập kỷ này.