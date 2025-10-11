Một doanh nghiệp vận tải bất ngờ phá sản, 1.000 người mất việc

Điều gì đã xảy ra với Montgomery Transport?

Theo kênh tin tức chuyên về ngành vận tải Mutha Trucker, Montgomery Transport đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 – tức là giải thể hoàn toàn, chứ không tái cơ cấu như theo Chương 11.

Thông báo được gửi tới toàn bộ nhân viên gần như không có bất kỳ cảnh báo nào trước đó, buộc toàn bộ tài xế phải dừng xe ngay lập tức.

Nhiều tài xế đang trên đường giao hàng khắp nước Mỹ bị bỏ lại giữa hành trình, không biết phải làm gì tiếp theo. Việc đóng cửa đột ngột này không chỉ khiến hàng hóa bị đình trệ mà còn gây gián đoạn cho các khách hàng đang phụ thuộc vào dịch vụ của công ty.

Theo chia sẻ từ nhân viên, rắc rối tài chính của Montgomery Transport bắt đầu từ giữa năm 2025, khi chủ sở hữu chính là One Equity Partners quyết định rút khỏi ngành vận tải và tìm cách bán công ty.

Đến tháng 7/2025, công ty P and S Transportation bắt đầu tiến hành thẩm định để mua lại Montgomery Transport, dự kiến hoàn tất vào ngày 30/9. Tuy nhiên, ngày 26/9, một vụ kiện và lệnh cấm tạm thời do Rollins Montgomery đệ trình đã khiến thương vụ bị đình chỉ. Kế hoạch bán công ty qua thủ tục phá sản Chương 11 cũng thất bại, và đến ngày 8/10, khi các chủ nợ không đạt được thỏa thuận, Montgomery Transport buộc phải chuyển sang Chương 7 và ngừng hoạt động hoàn toàn.

1000 người lao động bị ảnh hưởng

Khoảng 1.000 nhân viên, trong đó có 600 tài xế đường dài, đã mất việc ngay sau thông báo. Công ty cho biết sẽ đảm bảo thanh toán lương cho các chuyến hàng đã hoàn thành, đồng thời yêu cầu: Những tài xế đang gần trụ sở Birmingham quay lại công ty. Những người gần nhà thì trở về nhà và chờ hướng dẫn mới.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại chưa biết có nhận đủ lương, trợ cấp và quyền lợi hay không. Sự việc này tạo ra một cú sốc việc làm lớn trong ngành vận tải Mỹ, khi hàng trăm gia đình rơi vào cảnh bất ổn chỉ sau một đêm.

Cú sập của Montgomery Transport đã khiến nhiều nhân viên bật khóc ngay tại văn phòng. Một người chia sẻ:

“Hôm nay là một ngày quá đau lòng. Montgomery Transport chính thức đóng cửa, hàng trăm người chúng tôi mất việc. Mong mọi người cầu nguyện cho nhau.” Một người khác nói:“Tôi đã dành cả trái tim và tuổi trẻ cho công ty này. Tôi yêu ngành vận tải, yêu anh em tài xế. Giờ thì tôi thực sự tan nát.”

Dù vậy, ngành vận tải Mỹ cũng nhanh chóng phản ứng. Nhiều công ty khác đã liên hệ tuyển dụng lại các tài xế của Montgomery Transport, coi đây là cơ hội để thu hút nguồn nhân lực chất lượng, trong khi đội ngũ nhân viên văn phòng sẽ phải đối mặt với thị trường lao động khó khăn hơn.

Bài học nào cho ngành vận tải Mỹ sau cú sập này?

Sự sụp đổ của Montgomery Transport cho thấy mức độ mong manh của các doanh nghiệp vận tải trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Chỉ một rạn nứt trong đàm phán tài chính hay mâu thuẫn pháp lý cũng có thể khiến hàng nghìn người lao động mất kế sinh nhai.

Trong khi các tài xế có thể tìm được việc mới nhờ kỹ năng chuyên biệt, các nhân viên văn phòng, hậu cần và hỗ trợ lại đối mặt với tương lai bấp bênh.

Giới chuyên gia nhận định, ngành vận tải Mỹ cần tái thiết hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm, để tránh những cú sập dây chuyền như Montgomery Transport.