VIC “gánh” VN-Index, vốn hóa lập kỷ lục chưa từng có
Phiên giao dịch 22/4 ghi nhận VIC tăng trần 6,97% lên 207.200 đồng/cp, đưa vốn hóa vượt 1,6 triệu tỷ đồng. Đà bứt phá của cổ phiếu này đóng góp hơn 23 điểm cho VN-Index.
Thị trường địa ốc “xanh vỏ đỏ lòng”, trụ lớn cứu chỉ số
Kết phiên giao dịch ngày 22/4, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 5 mã tăng trần, 31 mã tăng giá và 32 mã giảm giá, 2 mã giảm sàn.
Nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận sự "giằng co" giữa số mã tăng - giảm nhưng chỉ số vẫn ghi nhận tăng hơn 6 điểm lên 147,39 điểm (tương đương 4,69% so với phiên trước) nhờ sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu trụ.
Thanh khoản cũng là điểm đáng chú ý khi dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ. Thống kê cho thấy giá trị dòng tiền vào nhóm cổ phiếu tăng giá đạt hơn 3.800 tỷ đồng, vượt trội so với phía giảm giá (khoảng 635 tỷ đồng).
Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/4. Ảnh: Vietstock
Cụ thể, mã VIC của Vingroup bật tăng kịch trần với mức tăng 6,97% so với phiên giao dịch liền kề, lên 207.200 đồng/cổ phiếu - thiết lập đỉnh giá mới. Vốn hoá theo đó vượt 1,6 triệu tỷ đồng - mức cao nhất từng ghi nhận trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đà tăng của VIC đóng góp hơn 23 điểm cho chỉ số VN-Index, trong bối cảnh chỉ số này tăng hơn 25 điểm. Cùng nhóm “họ Vin”, VHM tăng hơn 3%, VRE tăng trên 2% và VPL tăng nhẹ 0,24%.
Diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC cũng kéo tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup tăng 2,7 tỷ USD trong vòng 24 giờ và là 1 trong top 5 người có khối lượng tài sản tăng mạnh nhất thế giới.
Hiện tại, ông Vượng đang sở hữu khối tài sản có giá trị khoảng 34 tỷ USD và xếp vị trí 67 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.
Diễn biến tăng - giảm tài sản của các tỷ phú USD trên thế giới trong vòng 24 giờ. Cập nhật theo Forbes
Đà bứt phá của nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup diễn ra trong bối cảnh ngày hôm nay, Tập đoàn Vingroup vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, doanh thu năm 2026 được đề xuất đạt 485.000 tỷ đồng, tăng gần 46% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, tương đương gấp khoảng 3 lần kết quả năm 2025.
So với kế hoạch công bố đầu tháng 4, các chỉ tiêu này đã được nâng thêm 35.000 tỷ đồng về doanh thu và 10.000 tỷ đồng về lợi nhuận. Theo Vingroup, việc điều chỉnh phản ánh kết quả hoạt động thực tế và triển vọng của tập đoàn cùng các công ty thành viên trong thời gian tới.
Trở lại bảng điện tử, mã NVL của Novaland cũng tăng mạnh trước thềm ĐHĐCĐ. Cụ thể, mã này tiếp tục thu hút dòng tiền khi ghi nhận hơn 43 triệu cổ phiếu được sang tay. Diễn biến này giúp thị giá tăng lên 18.750 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất kể từ tháng 8/2025, đưa vốn hóa lên hơn 40.600 tỷ đồng.
Không chỉ các mã trụ, dòng tiền còn lan tỏa sang nhiều cổ phiếu midcap và penny. TCH tăng hơn 1%, trong khi KBC, IDC hay CEO cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, phản ánh sự đồng thuận của dòng tiền.
Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thị trường không hoàn toàn “một chiều”. Một số mã vẫn chịu áp lực điều chỉnh, cho thấy tâm lý thận trọng chưa hoàn toàn biến mất.
VPI là điểm trừ đáng chú ý khi giảm hơn 3%, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm. Bên cạnh đó, các mã như BCM, KHG, SIP hay HDC cũng ghi nhận mức giảm nhẹ, phản ánh hoạt động chốt lời ngắn hạn sau nhịp hồi.
Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/4. Ảnh: Vietstock
|
VN-Index “xanh” gần 24 điểm nhưng thị trường “đỏ lòng”, thanh khoản bất ngờ giảm mạnh
Mở đầu phiên giao dịch, VN-Index chịu nhiều áp lực khi chỉ số liên tục rung lắc và giảm mạnh hơn 10 điểm khi kết phiên sáng. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư diễn ra trong bối cảnh Mỹ có quyết định gia hạn ngừng xung đột giúp duy trì nỗ lực ngoại giao và tránh xung động tái bùng phát ở Trung Đông. Nhưng thị trường bất ngờ quay xe vào phiên chiều, khi VN-Index tăng vọt hơn 30 điểm từ mốc kết phiên sáng.
Đà tăng chủ yếu nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, trong khi thanh khoản vẫn không cải thiện, khiến toàn cảnh thị trường vẫn chịu nhiều áp lực.
Kết phiên ngày 22/4, VN-Index tăng 23,82 điểm lên 1.857,30 điểm. HNX-Index tăng 2,09 điểm lên 255,36 điểm, trong khi đó UPCoM-Index giảm 0,37 điểm xuống 128,86 điểm.
Thanh khoản thị trường giảm còn 548 triệu cổ phiếu khớp lệnh, giá trị giao dịch tương ứng hơn 20.928 tỷ đồng.
Độ rộng thị trường ghi nhận 24 mã tăng trần, 276 mã tăng giá, sắc đỏ áp đảo với 366 mã giảm giá, 13 mã giảm sàn. Trong khi đó, rổ VN30 phân hoá với 13 mã tăng giá, 1 mã. Tăng trần, 13 mã giảm và 4 mã tham chiếu.
Sắc đỏ áp đảo nhóm đầu tư công với các mã như VSC -1,71%; GEE -2,98%; VCG -1,59%; GMD -0,68%; HHV -0,4%; CTD -0,25%;… Ngược lại, sắc xanh hiếm hoi khi GEX +1,61% và CII +2,15%.
Nhóm cổ phiếu thép cũng "rung lắc" mạnh khi HPG -1,23%; HSG -1,24%;...
Bão lửa cũng bao trùm cả nhóm ngân hàng với nhiều mã giảm như HDB -0,56%; ACB -0,63%; EIB -1,31%; VCB -0,34%; MBB -0,38%;...
Áp lực tương tự ở nhóm chứng khoán khi SHS -0,57%; SSI -0,53%; HCM -0,18%; EVF -1,45%;...
Về mức độ ảnh hưởng, một mình cổ phiếu VIC kéo tới hơn 23 điểm tăng vào chỉ số chung, theo sau là VHM với hơn 4 điểm tăng. Còn lại, NVL, TCB, VRE, SJS,... là những mã góp điểm tích cực nhưng đều dưới 1 điểm trong phiên hôm nay. Ở chiều ngược lại, HPG dẫn đầu nhóm kéo giảm thị trường nhưng không quá ảnh hưởng khi chỉ 0,56 điểm giảm.
Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài duy trì lực bán ròng với 105,15 tỷ đồng. Cụ thể, 2.245,21 tỷ đồng ở chiều mua và hơn 2.350,36 tỷ đồng ở chiều bán. Trong đó FPT là mã bị bán ròng mạnh nhất với hơn 209 tỷ đồng. Theo sau là VHM, MSB, HPG,... là những mã bị bán ròng dưới 100 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, FUEVFVND đang được mua khối lượng lớn với 282,32 tỷ đồng, MWG 199,26 tỷ đồng, VIC 161,4 tỷ đồng bỏ xa các mã khác như MSN, DGC, KBC,...
-22/04/2026 15:30 PM (GMT+7)