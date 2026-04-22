VIC “gánh” VN-Index, vốn hóa lập kỷ lục chưa từng có

Thị trường địa ốc “xanh vỏ đỏ lòng”, trụ lớn cứu chỉ số

Kết phiên giao dịch ngày 22/4, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 5 mã tăng trần, 31 mã tăng giá và 32 mã giảm giá, 2 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận sự "giằng co" giữa số mã tăng - giảm nhưng chỉ số vẫn ghi nhận tăng hơn 6 điểm lên 147,39 điểm (tương đương 4,69% so với phiên trước) nhờ sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu trụ.

Thanh khoản cũng là điểm đáng chú ý khi dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ. Thống kê cho thấy giá trị dòng tiền vào nhóm cổ phiếu tăng giá đạt hơn 3.800 tỷ đồng, vượt trội so với phía giảm giá (khoảng 635 tỷ đồng).

Cụ thể, mã VIC của Vingroup bật tăng kịch trần với mức tăng 6,97% so với phiên giao dịch liền kề, lên 207.200 đồng/cổ phiếu - thiết lập đỉnh giá mới. Vốn hoá theo đó vượt 1,6 triệu tỷ đồng - mức cao nhất từng ghi nhận trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đà tăng của VIC đóng góp hơn 23 điểm cho chỉ số VN-Index, trong bối cảnh chỉ số này tăng hơn 25 điểm. Cùng nhóm “họ Vin”, VHM tăng hơn 3%, VRE tăng trên 2% và VPL tăng nhẹ 0,24%.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC cũng kéo tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup tăng 2,7 tỷ USD trong vòng 24 giờ và là 1 trong top 5 người có khối lượng tài sản tăng mạnh nhất thế giới.

Hiện tại, ông Vượng đang sở hữu khối tài sản có giá trị khoảng 34 tỷ USD và xếp vị trí 67 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Đà bứt phá của nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup diễn ra trong bối cảnh ngày hôm nay, Tập đoàn Vingroup vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, doanh thu năm 2026 được đề xuất đạt 485.000 tỷ đồng, tăng gần 46% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, tương đương gấp khoảng 3 lần kết quả năm 2025.

So với kế hoạch công bố đầu tháng 4, các chỉ tiêu này đã được nâng thêm 35.000 tỷ đồng về doanh thu và 10.000 tỷ đồng về lợi nhuận. Theo Vingroup, việc điều chỉnh phản ánh kết quả hoạt động thực tế và triển vọng của tập đoàn cùng các công ty thành viên trong thời gian tới.

Trở lại bảng điện tử, mã NVL của Novaland cũng tăng mạnh trước thềm ĐHĐCĐ. Cụ thể, mã này tiếp tục thu hút dòng tiền khi ghi nhận hơn 43 triệu cổ phiếu được sang tay. Diễn biến này giúp thị giá tăng lên 18.750 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất kể từ tháng 8/2025, đưa vốn hóa lên hơn 40.600 tỷ đồng.

Không chỉ các mã trụ, dòng tiền còn lan tỏa sang nhiều cổ phiếu midcap và penny. TCH tăng hơn 1%, trong khi KBC, IDC hay CEO cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, phản ánh sự đồng thuận của dòng tiền.

Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thị trường không hoàn toàn “một chiều”. Một số mã vẫn chịu áp lực điều chỉnh, cho thấy tâm lý thận trọng chưa hoàn toàn biến mất.

VPI là điểm trừ đáng chú ý khi giảm hơn 3%, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm. Bên cạnh đó, các mã như BCM, KHG, SIP hay HDC cũng ghi nhận mức giảm nhẹ, phản ánh hoạt động chốt lời ngắn hạn sau nhịp hồi.

