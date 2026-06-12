Trúng xổ số miền Nam, nhiều khách hàng đổi thưởng “lai rai”

Chiều 12-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng đến đổi thưởng "lai rai" sau khi trúng giải độc đắc và giải an ủi xổ số miền Nam.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Thuận được khách hàng đến đổi thưởng "lại rai" ở tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 11-6, giải độc đắc (dãy số 146616) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 7 vé Bình Thuận là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 12-6, chị Hà Tô Phương Lan – chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú – cho biết vừa đổi "lai rai" cho một khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé Bình Thuận.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng "lai rai" cho nhiều khách hàng là đại lý vé số Lan Hùng Tú và đại lý vé số Rô Thanh ở tỉnh Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 7-6, giải độc đắc (dãy số 753429) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho 3 khách hàng (trong đó có 2 anh em bán tạp hóa) đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Đà Lạt là đại lý vé số Phú Vinh và đại lý vé số Thanh Vân ở tỉnh Vĩnh Long.

Đến ngày 12-6, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm một khách hàng đến đổi "lai rai" 1 vé Đà Lạt trúng giải độc đắc.

Hiện, vẫn còn 10 vé Đà Lạt và 8 vé Bình Thuận trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.