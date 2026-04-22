Một ngày làm việc bình thường của ông Phạm Nhật Vượng diễn ra như thế nào?

Sáng 22/4, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Khu đô thị Vinhomes Riverside (Hà Nội).

Phần thảo luận ghi nhận nhiều câu hỏi ngoài phạm vi kinh doanh, trong đó có vấn đề về đời sống cá nhân và quan niệm phát triển quốc gia. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup cho biết lịch sinh hoạt của ông khá bình thường: Buổi sáng tập thể dục, đi làm, chiều về sinh hoạt cùng gia đình.

Ông hạn chế làm việc ngoài giờ, song vẫn thường xuyên suy nghĩ về công việc, thậm chí ghi lại ý tưởng nảy ra vào ban đêm để tránh "quên".

Chủ tịch Vingroup: “Quốc gia giàu không chỉ là đủ tiền mà còn phải có văn hóa”

Chia sẻ về khái niệm “quốc gia giàu có”, người đứng đầu Vingroup cho rằng, điều kiện vật chất chỉ là nền tảng ban đầu.

Theo ông Vượng, sự thịnh vượng bền vững phải đi kèm với chiều sâu văn hóa và chuẩn mực ứng xử trong xã hội. Ông Vượng ví von, cũng như doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài cần xây dựng văn hóa nội bộ vững chắc, một quốc gia muốn đi xa phải dựa trên nền tảng văn hóa mạnh.

Bên cạnh đó, ông Vượng nhấn mạnh Việt Nam đang ngày càng chú trọng các giá trị văn hóa và thể thao - những yếu tố cốt lõi góp phần tạo nên sức mạnh bền vững.

Theo ông Vượng, khái niệm “giàu” cũng đã thay đổi theo thời gian, từ nhu cầu “ăn no mặc ấm” sang “ăn ngon, mặc đẹp, trải nghiệm nhiều hơn”. Tựu trung, một quốc gia giàu có là nơi người dân có cuộc sống đủ đầy và hài lòng, đồng thời sở hữu nền tảng văn hóa tốt.

Về kế hoạch kinh doanh, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 485.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% và 216% so với năm trước.

Tập đoàn Vingroup tiếp tục củng cố 3 trụ cột gồm Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ và Thiện nguyện - Xã hội, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng xanh và văn hóa.

Trong đó, VinFast đặt kế hoạch bàn giao 300.000 ô tô điện và khoảng 1 triệu xe máy điện, cao gấp 2,5 lần năm 2025, đồng thời đẩy mạnh hiện diện tại các thị trường quốc tế và giới thiệu thêm sản phẩm tại Mỹ, châu Âu.

Ở mảng bất động sản, Vinhomes đã thông qua kế hoạch doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng cho năm 2026. Doanh nghiệp này cũng dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 160%, gồm 60% tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu.

Trong khi đó, Vinpearl đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, tăng tương ứng 3% và 58% so với năm trước, dự kiến tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 24/4.

Đáng chú ý, Vingroup trình phương án không chia cổ tức trong năm 2026 nhằm giữ lại nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn đạt 54.277 tỷ đồng.