Áo phao, bể bơi di động thành mặt hàng 'hot' trong dịp hè

Bể bơi di động, áo phao trẻ em hút khách giữa mùa nắng nóng

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều cửa hàng đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em và đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử, sức mua các mặt hàng phục vụ vui chơi dưới nước đang tăng mạnh từ đầu tháng 6. Trong đó, bể bơi di động và áo phao trẻ em là những sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn trong mùa hè năm nay.

Tại Hà Nội, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ chơi cho biết lượng khách tìm mua bể bơi di động tăng gấp 2-3 lần so với thời điểm trước hè. Các loại bể bơi có kích thước từ 1,5-3m, phù hợp với sân nhà hoặc sân thượng, có giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng tùy chất liệu và kích thước.

Bể bơm hơi rất "được lòng" các bé khi hè đến. Ảnh: TNV.

Chị Thu Hằng, nhân viên một cửa hàng đồ chơi trẻ em tại Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, lượng khách đến mua bể bơi di động và các phụ kiện vui chơi dưới nước tăng mạnh so với những tháng trước. Đặc biệt, vào những đợt nắng nóng kéo dài hoặc các ngày cuối tuần, một số mẫu bể bơi trẻ em thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng.

"Các sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất là bể bơi phao cỡ vừa dành cho gia đình có trẻ nhỏ. Nhiều phụ huynh cho rằng việc trang bị bể bơi tại nhà giúp các bé giải nhiệt, vui chơi thuận tiện và an toàn hơn trong dịp nghỉ hè", chị Hằng chia sẻ.

Gia đình chị Lan (36 tuổi, Bắc Ninh) mua một bể bơi bơm hơi cỡ lớn đặt tại sân nhà để phục vụ nhu cầu vui chơi của các con trong dịp nghỉ hè. "Theo tôi, thời tiết những ngày này quá nóng, trong khi các con được nghỉ học nên việc cho trẻ ra ngoài vào ban ngày không phù hợp. Mua một bể bơi tại nhà giúp các cháu có không gian vận động, giải nhiệt mà gia đình cũng yên tâm hơn. Chi phí không quá cao và có thể sử dụng nhiều mùa hè", chị Lan cho biết.

Chị Lan cũng chia sẻ thêm rằng gia đình đã mua thêm áo phao, phao tay và một số đồ chơi dưới nước để các con có trải nghiệm vui chơi an toàn hơn. "Cuối tuần, cùng vui chơi tại nhà cũng là cách để các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau", chị nói.

Áo phao cũng là mặt hàng được nhiều phụ huynh "săn lùng" trong mùa hè. Ảnh: Quỳnh Mai.

Người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm an toàn, nguồn gốc rõ ràng

Bên cạnh bể bơi di động, áo phao trẻ em cũng là mặt hàng được nhiều phụ huynh quan tâm nhằm đảm bảo an toàn khi cho con tham gia các hoạt động dưới nước. Các sản phẩm áo phao hiện có nhiều mẫu mã, màu sắc bắt mắt, giá từ khoảng 100.000-500.000 đồng/sản phẩm tùy thương hiệu và chất liệu.

Chị Minh Hạnh, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ chơi tại Hà Đông (Hà Nội), cho biết người tiêu dùng hiện nay ngày càng chú trọng đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm thay vì chỉ quan tâm đến giá thành.

"Khách hàng thường hỏi kỹ về chất liệu, khả năng chịu lực cũng như các chứng nhận an toàn. Những mẫu áo phao có tem nhãn rõ ràng, đến từ thương hiệu uy tín thường được lựa chọn nhiều hơn dù giá bán cao hơn", chị Hạnh cho hay.

Bể bơm hơi với rất nhiều lượt bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, Hà Nội) cho biết vừa đặt mua áo phao và phao bơi, kính bơi cho hai con thông qua sàn thương mại điện tử sau khi thấy có nhiều chương trình ưu đãi.

"Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng các sản phẩm vui chơi dưới nước tăng cao nên tôi tranh thủ mua sớm. Điều tôi quan tâm nhất là độ an toàn và sự phù hợp với độ tuổi của các cháu, không phải chỉ nhìn vào giá rẻ", anh Hùng chia sẻ.

Không chỉ tại các cửa hàng truyền thống, trên các sàn thương mại điện tử, lượng tìm kiếm và đặt mua các mặt hàng như bể bơi di động, áo phao hay phao bơi cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Nhiều gian hàng tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 10-35% nhằm thu hút người tiêu dùng trong cao điểm mùa hè.

Ghi nhận trên các nền tảng mua sắm trực tuyến, nhiều sản phẩm bể bơi, phao trẻ em có lượt bán từ vài nghìn đến hơn 10.000 đơn chỉ trong thời gian ngắn. Các mẫu áo phao, phao bơi đeo tay dành cho trẻ em cũng nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy, nhận được hàng nghìn đánh giá từ người mua.

Ngoài áo phao và bể bơi di động, các sản phẩm như kính bơi, mũ bơi, phao tay, súng nước và đồ chơi dưới nước cũng ghi nhận mức tiêu thụ tăng đáng kể trong những tuần đầu hè, cho thấy nhu cầu giải nhiệt và vui chơi của trẻ em đang tăng cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.