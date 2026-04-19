Vượt Donald Trump, Lee Jae-yong: Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tiến sâu bảng xếp hạng tỷ phú

Tài sản tăng hơn 4 lần, ông Phạm Nhật Vượng vươn lên top 76 người giàu nhất thế giới

Theo cập nhật mới nhất của Forbes, tính đến ngày 18/4, tài sản của Chủ tịch HĐQT tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 30,7 tỷ USD, giảm 205 triệu USD so với 1 ngày trước đó do sự "rung lắc" của nhóm cổ phiếu trong hệ sinh thái khi các nhà đầu tư ồ ạt chốt lãi.

Hiện, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng vị trí 76 người giàu nhất toàn cầu. So với cuối năm 2025, quy mô tài sản của ông Vượng đã tăng hơn 4 lần.

Khối tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng cập nhật chiều ngày 18/4 theo Forbes

Trước đó, vào ngày 16/4, khi nhóm cổ phiếu của vị tỷ phú này đồng loạt bật tăng mạnh, khối tài sản của ông đã leo lên tới 30,9 tỷ USD - cao nhất lịch sử. Thậm chí ông đã "bỏ túi" 3,4 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ.

Cú bứt tốc ngoạn mục của khối tài sản này chủ yếu được kích hoạt bởi diễn biến tăng giá ấn tượng của cổ phiếu VIC trên sàn. Kết thúc phiên 16/4, mã này leo lên đỉnh chưa từng có, chạm ngưỡng 189.300 đồng/cổ phiếu sau hai phiên kịch trần liên tiếp, cao gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Với đà tăng này, vốn hóa của Vingroup đã phục hồi lên trên 1,4 triệu tỷ đồng.

Không chỉ VIC, mã VHM của Vinhomes cũng bứt phá, có thời điểm chạm trần trước khi thu hẹp đà tăng và đóng cửa tại 135.700 đồng/cổ phiếu. Mức giá này đưa cổ phiếu tiến sát vùng đỉnh thiết lập hồi đầu năm 2026.

Đà tăng của nhóm cổ phiếu Vingroup diễn ra ngay sau khi xuất hiện thông tin Tập đoàn Vingroup cùng các địa phương tổ chức khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (đơn vị thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương trên 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Trên chặng đường thăng hạng ngoạn mục trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bỏ lại phía sau nhiều tên tuổi lừng lẫy như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong, đồng sáng lập KKR Henry Kravis, huyền thoại đầu tư Ray Dalio…

Thậm chí, theo bảng xếp hạng 50 người giàu nhất Hàn Quốc 2026 được Forbes công bố mới nhất. Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae Yong, với tổng tài sản 25,7 tỷ USD, là người đứng đầu.

Xét trên tương quan toàn cầu, khoảng cách giữa tỷ phú Phạm Nhật Vượng và người giàu nhất hành tinh vẫn ở mức rất lớn. Hiện Elon Musk đang nắm giữ khối tài sản lên tới 795,7 tỷ USD, bỏ xa phần còn lại của thế giới. So với mức 30,7 tỷ USD của ông Vượng, chênh lệch lên tới khoảng 765 tỷ USD - tương đương quy mô tài sản của hàng chục tỷ phú cộng lại.

Dù vậy, với tốc độ gia tăng tài sản nhanh trong thời gian qua, vị doanh nhân Việt Nam vẫn đang rút ngắn đáng kể khoảng cách với nhóm tỷ phú hàng đầu khu vực, dù “đỉnh cao” toàn cầu vẫn còn là một khoảng cách rất xa.