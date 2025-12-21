Vì sao nhà mặt tiền 'phố vàng' Hà Trung luôn hiếm và đắt đỏ?

Tại phố Hà Trung (Hà Nội), một căn nhà mặt phố cao 9 tầng, có thang máy, diện tích 90m2 đang được rao bán với giá 135 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng/m2. Theo thông tin từ môi giới, khu đất này trước đây là đất trống, đã được chủ mới xây dựng hoàn thiện và có thể đưa vào khai thác ngay. Đây được xem là trường hợp hiếm hoi của thị trường bất động sản phố Hà Trung.

Khác với nhiều tuyến phố cổ trung tâm khác, nơi nhà mặt phố được rao bán khá phổ biến, nhà đất tại phố Hà Trung chỉ xuất hiện lác đác trên các kênh giao dịch.

Khảo sát dữ liệu từ các trang bất động sản cho thấy số lượng tin rao bán nhà mặt phố Hà Trung hiện rất hạn chế, với mức giá phổ biến trong khoảng 30-60 tỷ đồng cho các căn diện tích trung bình từ 40-70m2, những bất động sản có quy mô lớn hơn thường được chào bán với giá cao hơn. Đáng chú ý, gần như không có căn nhà nào treo biển cho thuê trên tuyến phố này.

Theo các môi giới bất động sản, phần lớn chủ nhà trên phố Hà Trung là cá nhân, doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh vàng bạc và thu đổi ngoại tệ, có xu hướng nắm giữ bất động sản dài hạn. Bên cạnh đó, Hà Trung là tuyến phố ngắn, số lượng nhà hạn chế, khiến nguồn cung vốn đã ít lại càng trở nên khan hiếm, duy trì mặt bằng giá cao trong thời gian dài.

Phố Hà Trung có nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, ngoại tệ. Ảnh: D.Anh

Phố vàng ngoại tệ

Nếu như phố Trần Nhân Tông được định vị là trung tâm kinh doanh vàng bạc, đá quý chính thức của Hà Nội, thì phố Hà Trung lại tập trung dày đặc các hoạt động kinh doanh vàng bạc kết hợp thu đổi ngoại tệ của các doanh nghiệp tư nhân, với đặc thù giao dịch riêng. Chính sự chuyên biệt này khiến tuyến phố không phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh khác, đồng thời tạo ra hệ sinh thái khách hàng riêng.

Phố Hà Trung dài khoảng 206m, là một trong những tuyến phố cổ lâu đời của Hà Nội. Trong lịch sử, nơi đây từng phát triển mạnh nghề đồ da, với các hoạt động buôn bán, sản xuất và sửa chữa giày dép, vali, cặp da.

Từ cuối thập niên 1990, hoạt động kinh doanh trên phố Hà Trung bắt đầu chuyển hướng rõ rệt khi các cửa hàng vàng bạc và dịch vụ thu đổi ngoại tệ xuất hiện ngày càng nhiều, dần hình thành danh xưng “phố vàng, phố ngoại tệ”.

Hiện nay, dấu ấn nghề da truyền thống chỉ còn lác đác vài cửa hàng nhỏ. Phần lớn mặt bằng trên phố Hà Trung được sử dụng làm điểm giao dịch vàng miếng, trang sức và các loại ngoại tệ mạnh. Do tính chất kinh doanh đặc thù, nhóm khách hàng và nhà đầu tư tại đây chủ yếu là các doanh nghiệp, đầu mối lớn trong lĩnh vực kim hoàn - tiền tệ, qua đó duy trì mặt bằng giá bất động sản ở mức cao trong thời gian dài.

Một số cửa hàng đồ da truyền thống, bên cạnh hàng vàng. Ảnh: D.Anh

Theo ông Hoàng Kim (kênh thông tin bất động sản Vua Mặt Phố), giá đất tại phố Hà Trung đang được ghi nhận ở mức trung bình khoảng 800 triệu đồng/m2, chưa bao gồm giá trị công trình xây dựng. Đây là một trong những tuyến phố có mặt bằng giá cao so với nhiều khu vực lân cận, được lý giải bởi tính chất kinh doanh đặc thù và sự tập trung của các đầu mối giao dịch vàng bạc, ngoại tệ quy mô lớn.

Hà Trung là tuyến phố ngắn, mặt cắt hẹp, lưu lượng giao thông hạn chế và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Về lịch sử, đây từng là một dạng phố nghề, gắn với hoạt động buôn bán, sản xuất và sửa chữa đồ da, sau đó mở rộng sang các dịch vụ thủ công nhỏ lẻ như sửa quần áo, bọc yên xe máy. Tuy nhiên, theo thời gian, các ngành nghề truyền thống này dần mai một, hiệu quả kinh doanh không còn cao.

Đến nay, cơ cấu ngành nghề trên phố Hà Trung đã dịch chuyển rõ rệt, chủ yếu phù hợp với hoạt động kinh doanh vàng bạc và thu đổi ngoại tệ.

Mặc dù nhiều bất động sản đang được chào bán, mức giá cao khiến thị trường khá kén khách. Nhóm người mua chủ yếu vẫn là các cá nhân, doanh nghiệp đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực ngoại tệ, có những ông chủ lớn sở hữu đến 4-5 căn trên cùng tuyến phố này.

Giá trị cốt lõi của phố Hà Trung nằm ở hệ sinh thái ngành nghề đã hình thành ổn định, với tệp khách hàng và dòng tiền đặc thù, ít phụ thuộc vào biến động tiêu dùng phổ thông. Đây là lý do dù hạ tầng không nổi trội và ngành nghề không đa dạng, mặt bằng giá bất động sản tại Hà Trung vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian dài, tạo nên một phân khúc bất động sản chuyên biệt, hiếm thấy tại khu vực phố cổ Hà Nội.