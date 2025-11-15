Sự thật phía sau những căn nhà 1 tỷ đồng ngay trung tâm Hà Nội

Khảo sát thị trường cho thấy, giá nhà đất tại các khu vực nội đô như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa (cũ)... đang ở mức rất cao. Phần lớn các căn nhà trong nội đô, kể cả nằm trong ngõ nhỏ, hiếm khi có giá dưới 100 triệu đồng/m2. Việc tìm được một căn nhà hơn 1 tỷ đồng ngay trong nội thành được xem là bài toán khó.

Theo anh Quân (một môi giới bất động sản), hơn 1 tỷ đồng vẫn có thể mua được nhà ở trung tâm Hà Nội. Dù nguồn cung rất ít, người mua vẫn có thể tìm thấy một số căn có giá trong khoảng 1-1,7 tỷ đồng, chủ yếu là các căn có diện tích siêu nhỏ, thậm chí chỉ khoảng 5-6m2, sâu trong ngõ với nhiều hạn chế.

Anh Quân cho biết, chỉ 1-2 căn có sổ đỏ, còn lại thường là nhà xây lâu năm hoặc hiện trạng không đủ diện tích tối thiểu để tách sổ.

Môi giới này đang giới thiệu một căn ở khu vực trung tâm Đống Đa, giá hơn 1 tỷ đồng. Do mức giá khá rẻ nên căn nhà có nhiều điểm hạn chế: Diện tích chỉ hơn 6m2, cách đường chính 30-40m, ngõ dẫn vào khá tối. Cầu thang nhỏ, dốc, gây bất tiện khi di chuyển.

Để tối ưu không gian, chủ nhà xây tới 5 tầng: tầng 1 là khu bếp kèm gác xép làm kho, tầng 2 dùng làm phòng khách, tầng 3 là phòng ngủ và nhà vệ sinh, tầng 4 bố trí thêm phòng ngủ, tầng 5 là tum. Căn nhà phù hợp với người độc thân hoặc các cặp vợ chồng trẻ chấp nhận ở chật nhưng ngay trung tâm.

Những căn nhà giá 1 tỷ thường ở trong những ngõ sâu, lối vào tối tăm. Ảnh minh họa: D.A

Cũng trong phân khúc giá thấp hiếm hoi này, một căn nhà khác gần Văn Miếu có giá khoảng 1,68 tỷ đồng và đặc biệt hơn khi có sổ đỏ đầy đủ. Diện tích căn nhà chỉ khoảng 6m2, mặt tiền hơn 1m, được xây 4 tầng và một tum.

Tuy nhiên, không gian bên trong cực kỳ hạn chế. Cửa sổ gần như không thể mở do sát nhà bên cạnh, còn việc sinh hoạt vô cùng bất tiện vì trong nhà không có nhà vệ sinh. Người ở phải sử dụng nhà vệ sinh phía đối diện ngõ.

Môi giới thậm chí ví von rằng ra vào căn nhà phải né tường, tạo cảm giác giống đang tập thể dục. Với vị trí gần khu du lịch, căn nhà lại phù hợp để cho thuê ngắn hạn, hướng đến khách du lịch muốn trải nghiệm lối sống đặc trưng của khu phố cổ.

Tại khu vực Văn Miếu - một trong những vị trí trung tâm và có giá trị lịch sử lâu đời của Hà Nội, mặt bằng giá bất động sản hiện ở mức khá cao so với các khu vực lân cận. Nhà mặt phố quanh Văn Miếu thường được rao bán trong khoảng 300-450 triệu đồng/m2, tùy vào vị trí, hiện trạng và chiều rộng mặt tiền.

Những căn trong ngõ ô tô vào được có mức giá thấp hơn, dao động khoảng 200-270 triệu đồng/m2, trong khi các căn trong ngõ chỉ xe máy vào thường nằm trong khoảng 140-190 triệu đồng/m2.

Tại khu vực phố Tân Mai, môi giới tên Thảo đang giới thiệu căn nhà hơn 1 tỷ đồng. Dù nằm cuối ngõ, căn nhà lại tương đối thoáng, có cửa sổ và mặt tiền hơn 1m. Tầng 1 được dùng làm bếp, các tầng trên có thể sắp xếp phòng ngủ.

Theo chị Thảo, căn nhà phù hợp với người độc thân, sinh viên hoặc phụ huynh mua cho con ở trong thời gian học đại học. Nhờ vị trí không quá xa trung tâm, tài sản này cũng dễ thanh khoản nếu cần bán.

Hiện khu vực Tân Mai (Hoàng Mai), nhà mặt phố được rao bán ở mức 260-380 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào vị trí và độ rộng mặt tiền. Các căn trong ngõ ô tô vào được có giá mềm hơn, dao động khoảng 160-220 triệu đồng/m2. Các căn trong ngõ chỉ xe máy vào thường nằm trong khoảng 120-160 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, với ngân sách hơn 1 tỷ đồng, người mua vẫn có thể sở hữu nhà tại trung tâm Hà Nội, nhưng phải chấp nhận nhiều đánh đổi như diện tích siêu nhỏ, ngõ ngách sâu, cầu thang dốc, ánh sáng hạn chế và đôi khi không có nhà vệ sinh riêng.

Dù giá rẻ nhưng những căn nhà hơn 1 tỷ đồng này thanh khoản vẫn không cao và việc tìm được người mua phù hợp có thể mất nhiều thời gian. Người mua tỏ ra băn khoăn về những bất tiện khi ở căn nhà siêu nhỏ trong ngõ sâu.

Người mua cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Chất lượng sống là vấn đề lớn khi hầu hết các căn có diện tích quá hạn chế, cầu thang dốc, thiếu ánh sáng, thậm chí không có nhà vệ sinh riêng, gây bất tiện nếu ở lâu dài.

Ngoài ra, người mua phải đặc biệt chú ý tới tính pháp lý, bởi một số căn không đủ diện tích để tách sổ hoặc được xây dựng không đúng phép, dễ dẫn tới rủi ro khi sang tên, đặc biệt về khả năng thanh khoản vì nhà siêu nhỏ thường khó bán lại.