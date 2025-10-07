Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2

Giá nhà mặt phố vượt 1 tỷ đồng/m2

Thị trường bất động sản Hà Nội đang chứng kiến hiện tượng giá nhà đất tại nhiều tuyến phố trung tâm vượt ngưỡng 1 tỷ đồng mỗi m2. Khảo sát thị trường cho thấy, tại các tuyến phố như Hàng Gà, Cầu Gỗ, Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hà Trung... mức giá nhà mặt phố đang rao bán lên tới trên 1 tỷ đồng/m2.

Tại phố Hàng Buồm, một căn nhà mặt phố diện tích 101m2, xây 8 tầng, đang được rao 130 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,29 tỷ đồng/m2. Căn nhà nằm trên trục phố kinh doanh sầm uất bậc nhất khu phố cổ, hiện được khai thác làm khách sạn và cửa hàng dịch vụ nên được định giá rất cao.

Tại phố Cầu Gỗ, một ngôi nhà 8 tầng diện tích 100m2 đang rao bán với giá 118 tỷ đồng, tương đương 1,18 tỷ đồng/m2. Lý do giá nhà cao ngất ngưởng nhờ lợi thế đang kinh doanh khách sạn, tại khu vực trung tâm nhiều khách quốc tế và thương mại sầm uất.

Đáng chú ý, một bất động sản khác trên phố Hàng Bông được chào bán ở mức 777 tỷ đồng cho diện tích 370m2, tương đương hơn 2,1 tỷ đồng/m2. Đây là tòa nhà quy mô lớn, vị trí lô góc, thuận lợi cho khai thác thương mại hoặc chuyển đổi mục đích kinh doanh, nên giá được đẩy lên mức kỷ lục.

Giá nhà khu vực phố cổ cao ngất ngưởng. Ảnh: Anh Dũng

So với giai đoạn 2018-2019, giá nhà mặt phố khu phố cổ phổ biến ở mức 400-700 triệu đồng/m2, hiện đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần ở một số tuyến như Hàng Bông, Hàng Buồm hay Hàng Gai. Tốc độ tăng này tương đương hoặc vượt nhiều thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ khu phố cổ, các trục thương mại lớn như Xã Đàn, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Thái Hà, Chùa Bộc cũng ghi nhận giá rao bán xấp xỉ hoặc vượt 1 tỷ đồng/m2. Đơn cử một căn nhà 85m2, hai mặt tiền trên phố Huỳnh Thúc Kháng đang được rao 115 tỷ đồng, tương đương 1,35 tỷ đồng/m2.

Tại phố Láng Hạ, một căn nhà 100m2 lô góc được rao bán với giá 105 tỷ đồng, tương đương 1,05 tỷ đồng/m2. Tại phố Thái Hà, một căn nhà 88m2 có mức rao bán 105 tỷ đồng, tương đương 1,19 tỷ đồng/m2. Phố Chùa Bộc ghi nhận mức rao bán từ 1,1 đến 1,5 tỷ đồng/m2.

Tương tự, các nhà phố ven hồ Tây cũng đạt ngưỡng 1 tỷ đồng/m2, thậm chí cao hơn giá một số khu phố cổ. Một số lô đất mặt đường Quảng An hay Yên Phụ được rao từ 90-120 tỷ đồng với diện tích 80-100m2.

Giá cao, thanh khoản thấp

Ông Nguyễn Dũng Minh, chuyên gia bất động sản, cho rằng, một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến giá nhà đất Hà Nội chạm ngưỡng 1 tỷ đồng/m2 nằm ở sự khan hiếm tuyệt đối của quỹ đất lõi đô thị. Các tuyến phố đạt mức giá này hầu hết nằm trong khu phố cổ hoặc khu vực tiếp giáp Hồ Gươm, nơi gần như không còn cơ hội mở rộng. Điều đó khiến nguồn cung trở nên hạn chế và giá trị của từng mét vuông được đẩy lên mức kỷ lục.

Không chỉ khan hiếm, giá trị thương mại của các bất động sản mặt phố này cũng vượt trội so với phần còn lại của thị trường. Những căn nhà tọa lạc tại các tuyến phố trung tâm không chỉ mang giá trị để ở mà còn là “cỗ máy sinh lời” từ hoạt động kinh doanh, cho thuê dịch vụ hay làm cửa hàng thương hiệu.

Mức giá thuê có thể đạt tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, giúp tài sản này tạo ra dòng tiền ổn định và lâu dài. Trong bối cảnh lạm phát và thị trường tài chính biến động, bất động sản mặt tiền lõi đô thị trở thành “chốn trú ẩn” tài sản an toàn, được giới đầu tư ưu tiên nắm giữ.

Bên cạnh đó, kỳ vọng thị trường và tâm lý neo giá cũng góp phần đẩy mặt bằng giá lên cao. Chỉ cần một giao dịch ở mức 1 tỷ đồng/m2 được công bố, lập tức trở thành mốc tham chiếu mới cho toàn khu vực. Tâm lý “đất càng hiếm, giá càng phải cao” khiến mặt bằng giá trung tâm không ngừng được củng cố, bất chấp thị trường chung có giai đoạn trầm lắng.

Tuy nhiên, ông Minh cho rằng tính thanh khoản của phân khúc này cực kỳ thấp. Ở mức giá hàng trăm tỷ đồng mỗi căn, số lượng nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để giao dịch thực sự rất nhỏ.

Phần lớn các tin rao bán hiện nay chỉ mang tính “thăm dò thị trường”, trong khi việc chốt giao dịch thật sự thường kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Điều này khiến phân khúc “đất tỷ đồng” trở nên gần như đóng kín với phần lớn nhà đầu tư, làm giảm tính linh hoạt của thị trường.

“Với mức cho thuê mặt bằng hiện tại khoảng 150-200 triệu đồng/tháng, tỷ suất lợi nhuận hàng năm đạt khoảng 2-3%. Con số này nghe có vẻ thấp, nhưng nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá bất động sản tăng trong 5-10 năm tới. Đây là kênh trú ẩn an toàn và lợi nhuận dài hạn, không phải đầu cơ lướt sóng”, ông Minh nhận định.