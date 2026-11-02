Ví Ngân Lượng của Shark Bình là gì, liên quan đến Mr Pips thế nào?

Tóm tắt nhanh: · Ngân Lượng là ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến (TTTT), thuộc hệ sinh thái do Shark Bình sáng lập. · Theo hồ sơ vụ án, 232 bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng vào các ví Ngân Lượng để nạp tiền vào sàn thuộc hệ thống của Mr Pips. · Shark Bình hiện bị truy tố về tội rửa tiền.

Ví Ngân Lượng là gì, hoạt động thế nào?

Nền tảng Ngân Lượng được phát triển từ năm 2009, còn Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng được thành lập năm 2012.

Ngân Lượng cung cấp dịch vụ ví điện tử và cổng TTTT, thuộc hệ sinh thái NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sáng lập.

Shark Bình cũng là Chủ tịch HĐQT của Công ty Ngân Lượng.

Nguyễn Hòa Bình trình bày trước HĐXX. Ảnh: TPO

Nói một cách đơn giản, ví điện tử (như Ngân Lượng) cho phép người dùng nạp tiền để có số dư, sau đó sử dụng cho các giao dịch thanh toán. Đơn vị cung cấp ví phải duy trì tổng số dư trên các tài khoản đảm bảo thanh toán tại ngân hàng không thấp hơn tổng số dư của tất cả ví khách hàng tại cùng một thời điểm.

Còn cổng thanh toán giúp website, cửa hàng tiếp nhận tiền qua nhiều phương thức, như tài khoản ngân hàng, thẻ hoặc ví điện tử.

Vì vậy, việc thanh toán qua Ngân Lượng không nhất thiết có nghĩa là người mua phải mở và nạp tiền vào một ví cá nhân trước.

Ngân Lượng liên quan thế nào đến vụ Mr Pips?

Theo hồ sơ vụ án, các sàn thuộc đường dây của Phó Đức Nam (Mr Pips) sử dụng ví Ngân Lượng để tiếp nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỉ đồng vào các ví này để nạp tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối (foreign exchange, viết tắt là forex) của Nam, theo Dân Trí.

Theo cáo trạng, Shark Bình quyết định mức phí đối với sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Nam) là 2,5% số tiền nạp và 1% số tiền rút cộng 1.000 đồng cho mỗi giao dịch rút tiền.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips). Ảnh: TPO

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Shark Bình biết có nhiều công văn của công an yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch liên quan đến các sàn của Mr Pips, biết các sàn đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng vẫn duy trì dịch vụ để hưởng phí.

Ngoài ra, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo dữ liệu của ví khác (ví giả), phối hợp với phía Mr Pips để đối phó với cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa ngày 30/10, Shark Bình khai không quen biết, chưa gặp Mr Pips, tính đến thời điểm trước khi vụ việc bị phát hiện.

Shark Bình đang đối diện cáo buộc rửa tiền.