Biệt danh "Mr Pips" của Phó Đức Nam trong vụ án nghìn tỉ có thể nghĩa là gì?

Tóm tắt nhanh: · “Pips” là số nhiều của “pip”, đơn vị đo biến động tỉ giá trong giao dịch ngoại hối. · Với phần lớn cặp tiền tệ, 1 pip tương ứng 0,0001. · Theo hồ sơ vụ án, các lệnh giao dịch trên những sàn do đường dây của Mr Pips lập ra không được đưa ra thị trường thật.

Cái tên “Mr Pips” xuất hiện trong những thông tin về vụ án Phó Đức Nam và các đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng. Biệt danh "Mr Pips" đó khiến nhiều người thắc mắc: “Pips” nghĩa là gì?

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) tại Tòa án. Ảnh: TPO

Ý nghĩa của từ “Pip” ở thị trường ngoại hối

Từ pips là số nhiều của pip, trong tiếng Anh mang nhiều ý nghĩa như cái hạt nhỏ (hạt cam, táo…), dấu chấm (trên quân domino, xúc xắc)…

Còn khi nhắc tới thị trường ngoại hối (foreign exchange, viết tắt là forex), pip là đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo mức thay đổi tỉ giá giữa hai đồng tiền (một số nền tảng niêm yết tỉ giá chi tiết hơn thì còn có đơn vị nhỏ hơn pip).

Cụ thể, pip thường được hiểu là viết tắt của percentage in point, nghĩa đen là phần trăm tính theo điểm.

Với phần lớn các cặp tiền tệ, 1 pip bằng 0,0001, tức chữ số thứ tư sau dấu phẩy. Ví dụ, tỉ giá EUR/USD tăng từ 1,1050 lên 1,1051 (giả định) nghĩa là tăng 1 pip.

Riêng các cặp có đồng yen Nhật, 1 pip bằng 0,01.

Ví dụ minh họa về pip trong giao dịch ngoại hối (Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, không phải là lời khuyên giao dịch). Ảnh: AM

Nghe như vậy thì cảm thấy pip có vẻ nhỏ nhưng với những lệnh giao dịch lớn, một cặp tỉ giá thay đổi 1 pip cũng có thể khiến người giao dịch lời hoặc lỗ hàng trăm USD.

Vì sao Phó Đức Nam có biệt danh là "Mr Pips"?

Hiện chưa có lời giải thích chính xác. Nhưng với những người theo dõi forex, cái tên "Mr Pips" (Ông/Ngài Pips) dễ gây liên tưởng đến hình ảnh một người chuyên giao dịch ngoại hối.

Đó cũng là hình ảnh Nam xây dựng trên mạng xã hội. Nam thường thể hiện mình là doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều món đồ đắt tiền, hay chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư quốc tế, cũng tự giới thiệu mình là một trader (người chuyên mua bán các sản phẩm tài chính)…

Trên mạng xã hội, Mr Pips khoe nhiều tài sản có giá trị. Ảnh: TPO

Sự trớ trêu của cái tên "Mr Pips" trong vụ án

Theo hồ sơ vụ án, Nam cùng các đồng phạm lập 36 trang web mang tên tương tự các sàn chứng khoán quốc tế nhưng không kết nối với các sàn chứng khoán, ngoại hối ở nước ngoài. Vì vậy, những lệnh giao dịch của khách hàng không được chuyển ra thị trường thật, mà chủ các trang web này sẽ được hưởng số tiền khi khách hàng thua.

Sự trớ trêu nằm ở đó: Một người mang biệt danh làm liên tưởng đến đơn vị đo biến động tỉ giá của thị trường ngoại hối thật lại bị cáo buộc vận hành những "sàn" không giao dịch thật.

Trong toàn vụ án, Mr Pips là chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm hơn 1.568 tỉ đồng.