Mr Pips 'rửa tiền' qua hàng loạt 'đất vàng', có nơi giá 1 tỷ đồng/m2

Trong vụ án liên quan đến đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền của nhiều người nhà bị can thông qua việc mua bán, giao dịch các tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái mình là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) liên hệ với bị can Phó Đức Thắng (SN 1968, bố đẻ Nam) để cùng tìm thông tin người đứng tên mở công ty.

Các công ty này được dùng để mua, bán bất động sản ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Mặt khác Tâm cùng ông bà Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (mẹ đẻ Nam) đứng tên một số bất động sản, đa phần là các căn hộ cao cấp ở TP.HCM và Hà Nội.

Mr Pips Phó Đức Nam được biết đến trên mạng xã hội với những hình ảnh thể hiện sự giàu có. Ảnh: MXH

Cơ quan điều tra đã làm rõ nhiều căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) với giá từ khoảng 1,8 tỷ đồng đến gần 6 tỷ đồng; căn hộ tại Empire City hơn 23,5 tỷ đồng; căn hộ tại Diamond Island khoảng 23 tỷ đồng; căn hộ tại Sunshine Riverside (Hà Nội) khoảng 2 tỷ đồng; cùng nhà đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm này còn mua nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) hơn 3,4 tỷ đồng và 4 thửa đất tại Tây Ninh tổng diện tích khoảng 9.000m², trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Phần lớn tài sản được đứng tên người khác hoặc doanh nghiệp để che giấu nguồn tiền.

Đáng chú ý, Phó Đức Nam đã mua 2 căn hộ tại tháp Crown phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà Nội) với tổng giá trị hơn 266 tỷ đồng, gồm một căn khoảng 145,5 tỷ đồng và một căn khoảng 120,8 tỷ đồng, giá trung bình khoảng 1 tỷ đồng/m2.

Cơ quan điều tra xác định, ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của Nam có trong các tài khoản, bố mẹ anh ta là ông bà Thắng, Liễu đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, Đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.

Cụ thể, ông Thắng rút tiền trong 2 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Techcombank, tổng số 30 tỷ đồng rồi sau đó rút tiền từ tài khoản 20 tỷ đồng và rút tiền trong 1 sổ tiết kiệm còn lại ra tiền mặt 15 tỷ đồng.

Cùng ngày 31/10/2024, ông Thắng rút tiền mặt từ sổ tiết kiệm gửi tại Vietcombank 30 tỷ đồng và rút từ sổ tiết kiệm tại MBBank 20 tỷ đồng. Sau khi rút tiền, ông Thắng gửi cháu ruột mình là anh Phó Đức Tiến 45 tỷ đồng; đưa nhân viên làm cùng CDC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 20 tỷ đồng; đưa cho em đồng hao của mình 20 tỷ đồng.

Đối với bà Liễu, điều tra xác định bà ra Vietcombank để rút 2 sổ tiết kiệm 30 tỷ đồng và ra MBBank rút 30 tỷ đồng khác.

Số tiền rút được bà Liễu đi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi cùng với tiền, vàng có sẵn trong nhà, cho vào 2 balo cùng 1 vali đều có khóa mã số.

Chiếc vali đựng tiền, vàng gồm 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng; 400.000 USD; 240 miếng vàng SJC sau đó được bà Liễu gửi ở nhà cháu ruột của chồng.

Đối với 2 chiếc balo chứa 5,7 tỷ đồng; 134 miếng vàng có chữ SJC; 100.000 USD được gửi cho một người cháu khác. Ngoài ra, bà Liễu nhờ mẹ đẻ đi cùng ra ngân hàng, mở 2 sổ tiết kiệm mang đứng tên cụ, tổng số 15 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền nêu trên đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, tạm giữ theo quy định. Ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu cùng Nguyễn Thị Thanh Tâm bị cơ quan điều tra cáo buộc phạm tội "Rửa tiền".

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1982) – dì ruột Phó Đức Nam cũng bị đề nghị truy tố về các tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế" do giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỷ đồng; kê khai giá mua bán nhà đất thấp hơn thực tế để trốn đóng 284 triệu đồng tiền thuế.

Một người họ hàng khác của Nam là Phó Đức Tuấn thì bị cáo buộc "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Cụ thể, Tuấn biết Nam bị bắt nhưng vẫn giúp che giấu 7 tỷ đồng.