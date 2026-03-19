Bố mẹ Mr Pips gửi hàng trăm tỷ đồng, mua 314 lượng vàng khi con bị bắt

Nam, 32 tuổi, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam cùng bố mẹ Nam là ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu đang đối mặt cáo buộc Rửa tiền. Ba người đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bắt đầu chuỗi 738 vụ lừa đảo, tổng hơn 1.300 tỷ đồng.

Cơ quan công an cho rằng để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Nam bảo bạn gái và bố tìm người đứng tên mở công ty và dùng các pháp nhân này mua bán bất động sản ở TP HCM và khu vực lân cận. Bạn gái Nam, bố và một số người còn trực tiếp đứng tên sở hữu.

Trong hàng chục bất động sản trên khắp cả nước của Nam nổi lên là hai căn hộ với tổng giá trị 266 tỷ đồng tại tầng 6 tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phó Đức Nam khi chưa bị bắt. Ảnh: FBVN

Ngày 31/10/2024, khi biết Nam bị bắt, ông Thắng và Liễu lo sợ bị thu giữ tài sản nên rút tiền để mua vàng và USD đi gửi người thân. Trong đó, ông Thắng rút từ sổ tiết kiệm và tài khoản ngân hàng ra 85 tỷ đồng, gửi cháu ruột và hai người khác.

Cùng lúc, bà Liễu ra ngân hàng rút 60 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bà gửi chiếc vali đựng tiền, vàng ở nhà cháu ruột. Bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ 85 tuổi đứng tên mở giúp hai sổ tiết kiệm với tổng số 15 tỷ đồng.

Hiện, toàn bộ số tiền, vàng nêu trên công an đã phong tỏa và tạm giữ.

Bố của Mr Pips tìm cách chạy giám định tâm thần cho con

Theo kết luận điều tra, ngoài việc tẩu tán tài sản, ông Thắng nhờ tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần, chữa bệnh.

Đầu tháng 11/2024, ông Thắng hẹn gặp cháu ruột là Phó Đức Tuấn và một luật sư trao đổi việc Nam bị bắt, nhờ bào chữa giúp.

Tối cùng ngày, ông Thắng và Tuấn gặp Nguyễn Đăng Quang, là anh em "đồng hao" với Tuấn, nói chuyện về bệnh của Nam và muốn cho con được đi giám định tâm thần. Quang nói có thể giúp, hướng dẫn làm đơn xin đi giám định tâm thần sớm gửi đến công an.

Quang dặn chuẩn bị 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) để sử dụng đi "quan hệ". Tiền nhận của ông Thắng, Quang dùng 1,2 tỷ đồng chi tiêu cá nhân và không trả lại. Số còn lại, Quang chuyển cho một người khác và hiện công an đã thu hồi.

Số vàng bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Sau cuộc gặp trên với Tuấn, ông Thắng muốn chuyển 7 tỷ đồng nhờ giữ hộ và sử dụng cho việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại giam hoặc khắc phục hậu quả sau này. 7 tỷ tiền mặt sau đó được gửi vào tài khoản của mẹ vợ Tuấn.

Mấy ngày sau, ông Thắng đến nhà Tuấn thông báo cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản do Nam vi phạm pháp luật mà có. Trong đó có một phần của 7 tỷ đồng trên. Thấy vậy, Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng để "che giấu với công an".

Với hành vi bị cáo buộc nêu trên, hiện Tuấn đang bị đề nghị truy tố về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại vụ án này, ngoài các bị can trên, hơn 70 người khác đang đối mặt buộc một trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trong đó có nhiều người thân của Nam.

Công an đánh giá, Nam đã lập đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam. Dù không được cấp phép, Nam và đồng phạm vẫn điều hành nhân viên để quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5. Khách hàng thực chất là "chơi với chủ sàn" chứ không phải kết nối với thế giới. Họ thua thì chủ sàn được hưởng số tiền đó. Với vai trò chủ mưu, Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, tổng số hơn 1.300 tỷ đồng.