Cách Shark Bình 'rửa' 319 tỷ đồng cho Mr Pips qua ví Ngân lượng

Hành vi của ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nêu trong kết luận điều tra bổ sung mới ban hành về vụ án liên quan Phó Đức Nam - tức Mr Pips.

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền, còn Nam bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. So với kết luận trước, số bị can tăng từ 75 lên 188 người với cáo buộc một trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

So với lần kết luận trước, ông Bình bị cáo buộc rửa tiền gần 319 tỷ đồng, con số trước là 214 tỷ đồng.

Ông Bình được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình Shark Tank Vietnam. Ông được ví là "cá mập" công nghệ và từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Ngoài vụ án này, ông đang bị tạm giam để điều tra ba tội trong một vụ án khác là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Lý lịch bị can thể hiện, ông Bình có 4 con và vợ là diễn viên được nhiều người biết đến tại Hà Nội. Hiện ông bị tạm giam tại phân trại Đống Đa trại giam số 1, Công an Hà Nội.

Shark Bình khi chưa bị bắt. Ảnh: Shark Tank

Theo kết luận điều tra, để nhận tiền của các nhà đầu tư, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT. Tại Ngân lượng, Shark Bình chỉ đạo chung các hoạt động của công ty và đưa ra các quy định về mức phí với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.

Năm 2019, sàn GKFX của Mr Pips đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/một lần rút. Mr Pips sau đó còn trực tiếp gặp mặt nhân viên của Shark Bình xin giảm phí song không được đồng ý.

Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex mới có tên DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết. Khách hàng muốn mở tài khoản ví Ngân lượng phải tự tải và truy cập vào ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website.

Quá trình làm việc với sàn của Nam, tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng nhận được văn bản của công an xác minh về ví ngân lượng. Shark Bình khi đó biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn muốn cho hoạt động để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.

Nhằm che giấu, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" để cung cấp cho công an.

Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận bổ sung, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 319 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân lượng tại các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, BIDV, Eximbank, Viettinbank, VIB, MBbank, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.

Trong sai phạm khác tại vụ án này, công an cáo buộc Mr Pips trực tiếp thống nhất tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", quảng cáo, thanh toán, mở 69 tài khoản ngân hàng. Với vai trò chủ mưu, Nam chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.