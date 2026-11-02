Mr Pips khai chỉ cười khi người yêu hỏi 'anh làm gì mà lắm tiền thế?'

Sáng 2/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế.

Trong buổi sáng nay, các luật sư tiếp tục hỏi Mr Pips về phương hướng khắc phục hậu quả và những vấn đề liên quan vụ án.

Phó Đức Nam cho biết bị cáo sẵn sàng dùng các tài sản của bản thân để khắc phục, đồng thời đề nghị HĐXX sớm xem xét, cho phép thanh lý những tài sản được coi là “tiêu sản”, đặc biệt là các ô tô hạng sang, siêu xe đang bị thu giữ vì những tài sản này dễ mất giá theo thời gian.

Bị cáo mong muốn được xử lý, bán thanh lý càng sớm càng tốt để thu hồi tiền, phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án.

Mr Pips bị dẫn giải tới toà.

Ngoài số tài sản trong nước, Phó Đức Nam còn đề nghị HĐXX xem xét phương án xử lý 2 bất động sản mà bị cáo đã mua tại Campuchia, 2 tài khoản ngân hàng tại quốc gia này với số tiền khoảng 700.000 USD và một tài khoản ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ để có thêm nguồn tiền bồi thường cho các bị hại.

Liên quan trách nhiệm của các đơn vị trung gian thanh toán, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đề nghị HĐXX triệu tập đại diện các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian có liên quan đến vụ án như 9Pay.

Đây là các công ty thanh toán trung gian có vai trò quan trọng cần được triệu tập, có thể cần xem xét khởi tố để tránh bỏ lọt tội phạm. Tòa cho biết, đã triệu tập nhưng các công ty không có mặt và có đơn xin xử vắng mặt.

Tiếp tục trình bày, Mr Pips nhắc đến Công ty Ngân lượng của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Hồ sơ thể hiện, khách hàng đã chuyển qua Cổng thanh toán Ngân lượng hơn 300 tỷ đồng.

Bị cáo Nam cho biết, cần làm rõ nhiều tài khoản của khách hàng qua các ví này đã đi đâu. “Có khách hàng nạp lần đầu vào sàn của bị cáo nhưng những lần sau đó lại vào các ví, sàn khác, không thể tính cả cho bị cáo”, Mr Pips trình bày.

Cùng với việc tố cáo thêm một số cá nhân làm cùng và không làm cùng sàn nhưng có hành vi tương tự, Mr Pips muốn trình bày rằng bị cáo không độc quyền.

Nhắc đến Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái), Mr Pips cho hay, cả hai sống với nhau như vợ chồng nhưng bị cáo không tiết lộ gì cho bạn gái về công việc mình làm.

“Tâm có hỏi anh làm gì mà nhiều tiền thế? Bị cáo chỉ cười và không nói gì”, Nam khai. Bị cáo này cho hay, Tâm được giao quản lý tiền nhưng việc chi tiêu sử dụng đều do anh ta quyết định.

Cũng trong sáng nay, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đề nghị HĐXX xem xét, rà soát lại danh sách bị hại để xác định chính xác trách nhiệm của từng bị cáo.

Mr Hunter trình bày, sau khi các sàn giao dịch được mở ra, có nhiều người tự tham gia đầu tư mà không thông qua việc mời chào, tư vấn của nhóm bị cáo. Đối với những trường hợp này, Ngọ cho rằng các bị cáo không được hưởng lợi nên cần xem xét lại việc xác định trách nhiệm bồi thường.

Bị cáo Ngọ trình bày, có 2 cơ sở xác định rõ bị hại đó là nhà đầu tư mở đường link có mã số IP của bị cáo hoặc quản lý vùng; có nhắn tin trao đổi với bộ phận chăm sóc khách hàng, có bị thúc giục nạp tiền.

Cũng như các buổi thẩm vấn trước đó, Mr Hunter cho biết sẵn sàng dùng khối tài sản 142kg vàng để khắc phục. Riêng số tiền đã cho vợ cũ Ngô Thị Thêu, bị cáo đề nghị trả lại để nuôi con. Bị cáo trình bày bản thân có hoá đơn chứng từ chứng minh đây không phải tiền do phạm tội mà có.