Chốt giá vàng hôm nay ngày 1/11 giảm dữ dội, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 1/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 1/11 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 139 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 1/11, giá vàng trong nước ngày 1/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 1/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 1/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 1/11, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 5,7 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/11, chốt tuần giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 1/11, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 134 –138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 131,8 – 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 1/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 1/11 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 3.875 USD/ounce, giảm 120 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.884 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá rất mạnh, xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của chuyên trang về kim loại quý cho thấy các nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Phố Wall đồng loạt rút lui khỏi xu hướng tăng giá sau khi giá vàng rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì quan điểm nghiêng nhẹ về khả năng giá tăng, bất chấp đợt lao dốc của thị trường vàng thế giới.

Tuần này, 16 chuyên gia tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Niềm tin vào xu hướng tăng giá của giới đầu tư Phố Wall gần như biến mất sau khi vàng không thể giữ được mốc 3.900 USD/ounce.

Chỉ một chuyên gia, tương đương 6%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Có 10 người, chiếm 63%, cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. Năm chuyên gia còn lại, tương đương 31%, không đưa ra dự báo về hướng đi của giá vàng hoặc cho rằng thị trường sẽ giao dịch đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến ghi nhận 184 lượt bình chọn. Nhà đầu tư cá nhân một lần nữa tỏ ra lạc quan hơn các chuyên gia, bất chấp đợt bán tháo mạnh trên thị trường vàng.

Có 98 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 53%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. 56 người khác, chiếm 30%, cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. 30 nhà đầu tư còn lại, tương đương 16%, dự báo giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.875 USD/ounce (tương đương khoảng 121,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 1/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 1/11, giá vàng ngày 2/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.