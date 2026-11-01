Mr Pips quản 43 văn phòng lừa đảo theo chiêu thức 'pháo đài bất khả xâm phạm'

"Làm việc một thời gian, thấy công ty có vẻ mờ ám, hoạt động bí mật, tôi muốn nghi nhưng được trả tiền đủ nên vẫn làm tiếp", đây là lời khai của Đinh Văn Cương, 24 tuổi - thuộc nhóm trẻ nhất trong 188 bị cáo đang bị TAND Hà Nội xét xử trong đại án lừa đảo liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips).

Cương là hàng nhân viên cấp thấp nhất trong kim tự tháp thu nhập của hệ thống, theo lời khai lương chỉ 6,5 triệu đồng/tháng để làm bảo vệ - công việc nghe đơn giản. Nhưng ở công ty của Mr Pips thì không.

Theo cáo buộc của VKS, nhân viên bảo vệ tại 43 văn phòng "sàn chứng khoán" của Mr Pips không đơn thuần làm nhiệm vụ trông giữ tài sản, kiểm soát người ra vào mà còn giữ kín hoạt động bên trong, ngăn thông tin về phương thức vận hành của tổ chức bị tiết lộ ra ngoài.

Các văn phòng kinh doanh được tổ chức theo cách hạn chế tối đa dấu hiệu nhận diện. Không địa điểm nào treo biển hiệu công ty hay sàn giao dịch. Nhiều pháp nhân bình phong được sử dụng để đứng tên thuê văn phòng.

Bên trong, nhân viên kinh doanh làm việc tại những căn phòng đóng kín cửa. Người lạ không được tự do ra vào.

Tại phiên tòa, những quy định này tiếp tục được làm rõ qua phần xét hỏi ba thành viên tổ bảo vệ, an ninh gồm các bị cáo: Ngô Tiến Hưng, Nguyễn Trọng Mạnh và Đinh Văn Cương.

Biết phi pháp nhưng được trả tiền đều thì vẫn làm

Cương thắc mắc tổ bảo vệ có 11 người sao chỉ mình và "2 anh" bị truy tố. VKS chiều qua hỏi Cương "có thật sự không biết, vì sao?", Cương đáp "vẫn thắc mắc".

Cơ quan công tố ngay sau đó trích đọc lại loạt lời khai của bị cáo này khi bị bắt, liệt kê những lần Cương và "2 anh" đi xử lý nhân viên bằng vũ lực.

"Tháng 10/2023, anh Hưng, anh Mạnh bảo bị cáo đi cùng để dằn mặt người muốn nghỉ việc. Bị cáo đứng ngoài đợi, một lúc sau 2 anh đi ra rồi bảo bị cáo, 'mày vào xử nốt nó đi', sau đó bị cáo vào đấm, tát và chửi người này một lúc rồi cùng 2 anh đi về". Mô típ này được lặp lại khoảng 5 lần trong bút lục.

"Bị cáo thắc mắc gì không?", kiểm sát viên hỏi sau khi công bố lời khai. Cương phân trần "cũng chỉ tát vài cái", dù ban đầu chối rằng "chỉ nói chuyện bình thường, nhắc nhở".

Trả lời thẩm phán, Hưng, Mạnh, Cường đều phủ nhận việc biết hoạt động lừa đảo của các văn phòng này, cho rằng "chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ cơ sở vật chất, bên trong hoạt động thế nào, không phải việc của họ".

Song theo lời khai của Hưng được kiểm sát viên công bố, ngay khi Mr Pips lập nhóm an ninh, Hưng, Mạnh cùng một số người được giao nhiệm vụ dằn mặt nhân viên kinh doanh nghỉ việc không có lý do hoặc không tuân thủ quy định; đe dọa những người nghỉ việc không được tiết lộ hoạt động công ty.

Không chỉ dọa nạt nhân viên, một bị hại còn cho biết khi đến chi nhánh công ty ở Hà Nội đòi tiền còn bị các bảo vệ này lao ra đánh. Chưa dừng lại, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cho 20 côn đồ đến tận nhà chị để dằn mặt vì đã tố cáo.

Hồ sơ điều tra cũng chỉ ra, các bị cáo ngay từ đầu đã nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường khi công ty liên tục thay đổi tên, văn phòng chuyển địa điểm, không treo biển hiệu.

Mạnh thừa nhận còn tự tìm hiểu trên mạng và biết hoạt động mời chào đầu tư của các sàn chưa được Nhà nước cấp phép. "Tôi biết vậy nhưng vẫn cần tiền để sống", Mạnh khai.

Còn Cương cũng nhận thấy công ty hoạt động mờ ám nên nghỉ. Đến tháng 9/2024, Hưng và Mạnh báo cho Cương biết công ty đang hoạt động lừa đảo, song "được trả tiền đều" nên Cương vẫn làm.

Các bị cáo phần lớn là thanh niên tuổi 25-35, bị cáo trẻ nhất 22 tuổi. Ảnh: Hoàng Giang

Do thám trụ sở công an khi công ty có "biến"

Diễn biến vào tháng 10/2024 còn cho thấy nhóm bảo vệ có chức năng khác.

Theo lời khai của Hưng, tối 24/10/2024, Nam thông báo Công an quận Cầu Giấy đang làm "nhiệm vụ gì đó", đồng thời bảo Hưng "té đi".

Sau cảnh báo, Hưng giao thành viên tổ an ninh đến khu vực cổng Công an quận Cầu Giấy để nghe ngóng tình hình, có đông người hay không. Một số khác được cử đến chung cư Goldmark City - nơi ở của vợ chồng Lê Khắc Ngọ, để nghe ngóng việc bắt giữ.

Tại tòa, Hưng thừa nhận đã đến khu vực cổng trụ sở công an để thăm dò, song giải thích đây chỉ là hành động tò mò đơn thuần.

Theo lời khai trong hồ sơ điều tra được công bố, sáng hôm sau, khi biết Nam bị công an đưa đến khám xét tại tòa nhà MHDI 28 Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội, Hưng quyết định bỏ trốn.

Bị cáo khai đi lên Kim Bôi, Hòa Bình, sau đó bắt xe khách vào Tây Ninh, làm thủ tục sang Campuchia để tránh sự truy bắt. Sau khi bị truy nã, Hưng về Việt Nam đầu thú.

Một chi tiết khác được kiểm sát viên công bố là Hưng cùng Mạnh được giao quan hệ với các cơ quan chức năng để những văn phòng của tổ chức không bị kiểm tra, xử lý.

Theo lời khai của Mạnh, Hưng từng nói có quan hệ với một số công an quận, công an thành phố...

Nghịch lý được VKS chỉ ra và truy hỏi các bảo vệ này: Bảo đây là công ty chứng khoán minh bạch mà vận hành bí mật lén lút vậy sao?

Phiên tòa được tổ chức tại 3 điểm cầu, trong đó phần lớn bị cáo tại điểm Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội, trả lời xét hỏi trực tuyến. Ảnh: Hoàng Giang

Pháo đài bất khả xâm phạm

Truy vấn này của VKS cùng lời khai của các bị cáo tại phiên toà cho thấy tính bí mật của hệ thống lừa đảo của Nam không chỉ nằm ở việc sử dụng công ty bình phong hay không treo biển hiệu.

Các bộ phận trong tổ chức được phân công để hạn chế những nguy cơ làm lộ hoạt động: nhân viên kinh doanh sử dụng danh tính giả, điện thoại bảo mật, dùng sim rác để tiếp cận khách hàng; bảo vệ kiểm soát văn phòng, nhân viên và những mối liên hệ bên ngoài như một pháo đài bất khả xâm phạm.

Nhân viên sale được trang bị SIM và ứng dụng Zoiper để sử dụng các tài khoản liên lạc, đồng thời dùng tên giả, tự giới thiệu là chuyên gia sàn giao dịch quốc tế để lấy niềm tin, dù không ai có bằng cấp chuyên môn liên quan.

Trong khi đó, hoạt động tư vấn, lôi kéo khách nạp tiền và điều khiển lệnh trên các nền tảng MT4, MT5 được thực hiện từ xa qua mạng xã hội, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp.

Trường hợp xấu nhất, khi nhân viên bị bắt, công an triệu tập, lớp bảo mật cuối cùng được kích hoạt là tổ tư vấn với sự tham gia của luật sư. Tổ này, theo cáo buộc sẽ lo lót, hướng dẫn, mớm cung, xử lý sự cố để người bị bắt không tiết lộ và làm ảnh hưởng đến nhân sự cấp cao hơn, bảo toàn hệ thống.