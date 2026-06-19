Vàng mắc kẹt giữa hai làn sóng trái ngược, vì sao vẫn được gom mạnh?

Phe diều hâu: Di sản đầu tiên của tân Chủ tịch Fed

Trong cuộc họp chính sách đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed vào ngày 17/6, ông Kevin Warsh đã theo sát kịch bản mà thị trường dự đoán khi giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, cú sốc thực sự đến từ những tín hiệu bất ngờ về tương lai chính sách tiền tệ.

Theo đúng kịch bản mà thị trường dự đoán, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,50-3,75%, một quyết định nhất trí đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái.

Tuy nhiên, điều thực sự tạo ra sự bất ngờ lại nằm ở tín hiệu về tương lai, đẩy các thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm.

Điểm đáng chú ý nhất là biểu đồ “dot plot” với 18 quan chức đệ trình dự báo (tân Chủ tịch Warsh từ chối đưa ra dự báo của riêng mình). Trong số đó, 9 người dự báo sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm 2026, với 5 người ủng hộ 2 lần tăng và 1 người ủng hộ 3 lần tăng. 8 người còn lại kỳ vọng giữ nguyên hoặc giảm lãi suất.

“Chúng tôi đã không đạt mục tiêu lạm phát (2%) trong 5 năm và chúng tôi sẽ sửa chữa điều đó”, ông Warsh tuyên bố trong cuộc họp báo, nhấn mạnh quyết tâm “kiên định và nhất trí” của Fed trong việc kiểm soát lạm phát.

Khác biệt lớn nhất giữa Warsh và người tiền nhiệm Jerome Powell nằm ở phong cách điều hành. Warsh đã từ bỏ hoàn toàn “forward guidance” (hướng dẫn định hướng tương lai) và thậm chí từ chối đưa ra dự báo của riêng mình trong biểu đồ “dot plot”.

Bất chấp áp lực từ chính sách thắt chặt của Fed, các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn đang tích cực mua vàng với tốc độ kỷ lục. Ảnh: Brookings

Thay vào đó, ông thành lập 5 nhóm đặc nhiệm để đánh giá lại toàn bộ chiến lược truyền thông, dữ liệu, năng suất và khuôn khổ lạm phát của Fed.

“Ông Warsh đang mở ra một kỷ nguyên mới của Fed, một Fed nội tâm và sẵn sàng xem xét lại các yếu tố cốt lõi trong khuôn khổ chính sách”, các nhà phân tích nhận định.

Phe ‘bò vàng’: Làn sóng mua kỷ lục từ các ngân hàng trung ương

Trong khi Fed đang gây áp lực lên giá vàng, một cuộc khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố ngày 16/6 cho thấy nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo khảo sát với 74 ngân hàng trung ương, 45% số người được hỏi cho biết họ dự định tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, một con số kỷ lục kể từ khi WGC bắt đầu khảo sát năm 2018. Đặc biệt, 89% dự báo lượng vàng dự trữ toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới.

“Các ngân hàng trung ương vẫn rất tích cực với vàng. Thực tế, họ lạc quan hơn bao giờ hết”, Shaokai Fan, Giám đốc toàn cầu mảng ngân hàng trung ương của WGC, nhận xét.

Các ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi và đang phát triển dẫn đầu xu hướng này, với 53% số ngân hàng trong nhóm này dự kiến tăng mua. Động cơ chính được đưa ra là đa dạng hóa dự trữ (31/34 ngân hàng dự định tăng mua nêu lý do này), tiếp theo là nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế và lo ngại về các nền kinh tế dự trữ tiền tệ.

Đặc biệt, khảo sát cho thấy 74% người được hỏi tin rằng tỷ trọng của đồng USD trong dự trữ toàn cầu sẽ giảm trong 5 năm tới. Xu hướng “phi đô la hóa” đang diễn ra mạnh mẽ, với vàng nổi lên như một tài sản dự trữ chiến lược thay thế.

Thị trường vàng đang bị kéo bởi hai sức mạnh trái chiều. Một bên là chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed làm tăng lãi suất trái phiếu và sức mạnh đồng USD, gây áp lực giảm giá vàng. Một bên là nhu cầu vật chất khổng lồ từ các ngân hàng trung ương, tạo ra một “sàn” hỗ trợ vững chắc cho giá vàng.

Các tổ chức tài chính lớn vẫn đưa ra dự báo lạc quan. Goldman Sachs duy trì mục tiêu giá vàng 5.400 USD/ounce vào cuối năm, trong khi JPMorgan dự báo giá vàng trung bình có thể đạt 6.000 USD/ounce vào quý IV/2026 và tiến tới 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Theo một số phân tích, nếu chỉ 0,5% tài sản nắm giữ bằng USD của nước ngoài được tái phân bổ vào vàng, dòng tiền này đã đủ để đẩy giá lên 6.000 USD/ounce. Với xu hướng phi đô la hóa đang gia tăng, kịch bản này không còn xa vời.

Cuộc chiến giữa hai “người khổng lồ” - Fed và phe “bò vàng” - các ngân hàng trung ương đang tạo ra một thị trường vàng đầy biến động nhưng cũng đầy cơ hội.

Trong khi các nhà giao dịch theo dõi từng tín hiệu từ Fed, các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng với niềm tin vào một tương lai “đa cực” của hệ thống tài chính toàn cầu.