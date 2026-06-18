Chốt giá vàng hôm nay ngày 18/6 biến động rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 18/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 18/6 giữ giá vàng miếng ở mức 151,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 18/6, giá vàng trong nước ngày 18/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 18/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 147,3 triệu đồng/lượng mua vào và 150,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 18/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 18/6, chủ yếu giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/6, nhiều biến động giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 18/6, chủ yếu giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 147,3 –150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 148,7 – 151,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 147,3 – 150,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 18/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 18/6 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 65 USD/ounce, xuống mức 4.267 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.381 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại giảm giá, xuống vùng mốc trên 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn về triển vọng chính sách tiền tệ.

Dù vậy, đà giảm của giá vàng phần nào được hạn chế nhờ giá dầu đi xuống sau thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên vẫn là yếu tố gây sức ép, bởi vàng được định giá bằng đồng bạc xanh sẽ trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Han Tan - Chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại Bybit - nhận định, vàng đang có nhịp hồi nhờ kỳ vọng từ thỏa thuận Mỹ - Iran, song dư địa tăng vẫn bị giới hạn bởi triển vọng Fed có thể tăng lãi suất vào cuối năm. Theo ông, lập trường cứng rắn của Fed khiến giá vàng có nguy cơ lùi về dưới mốc 4.000 USD/ounce nhiều hơn là sớm chinh phục vùng 5.000 USD/ounce trong nửa cuối năm 2026.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.267 USD/ounce (tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 18/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 18/6, giá vàng ngày 19/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.