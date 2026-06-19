Sáng 19-6, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 3,5 triệu đồng

Sáng 19-6, giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc theo diễn biến của thị trường quốc tế. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống còn 144,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm tới 3,5 triệu đồng/lượng so với ngày trước đó.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm mạnh, lùi về khoảng 144,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng bán ra, mất 3,4 triệu đồng/lượng.

Một số doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh giảm sâu. Tại Mi Hồng (TPHCM), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước đi xuống cùng xu hướng giảm của thị trường quốc tế. Đến khoảng 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay còn 4.186 USD/ounce, giảm khoảng 133 USD/ounce chỉ sau một ngày giao dịch, xóa gần hết mức tăng của các phiên trước.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt thảm

Theo các nhà phân tích, tâm lý thị trường đang chuyển từ lo ngại suy thoái kinh tế sang theo dõi sức mạnh của đồng USD và triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao. Điều này làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi - khiến kim loại quý chịu áp lực bán mạnh.

Đáng chú ý, giá vàng vẫn giảm dù giá dầu chưa biến động quá lớn. Hiện dầu Brent giao dịch quanh 79,3 USD/thùng, giảm khoảng 0,68% so với phiên trước.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục mạnh lên khi chỉ số DXY tăng lên 100,8 điểm, mức cao nhất kể từ giữa tháng 3. Đồng USD tăng cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ neo ở vùng cao khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển khỏi vàng.

Nhiều chuyên gia nhận định trong ngắn hạn, giá vàng sẽ khó sớm lấy lại đà tăng nếu đồng USD chưa hạ nhiệt hoặc thị trường chưa xuất hiện những yếu tố hỗ trợ mới.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, cho biết sau đợt bán tháo trong tuần trước, thị trường vàng vẫn ở trạng thái khá mong manh.

Theo ông, giá vàng hiện giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200), khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng với các vị thế mua mới. "Nếu giá vàng giữ được vùng 4.000 USD/ounce, triển vọng thị trường sẽ tích cực hơn trong thời gian tới. Ngược lại, rủi ro giảm giá vẫn còn hiện hữu" - ông Ole Hansen nhận định.