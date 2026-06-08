Vàng giảm sâu: Nghi vấn 'bẫy tăng giá' và màn thoát hàng của các 'tay to'

Thị trường kim loại quý vừa trải qua một phiên biến động mạnh khi giá vàng bất ngờ quay đầu lao dốc không phanh.

Không chỉ dừng lại ở mức điều chỉnh nhẹ, giá vàng giao ngay đã xuyên thủng mốc tâm lý quan trọng 4.400 USD/ounce. Lúc 21h ngày 5/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.378 USD/ounce, giảm 98 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.408 USD/ounce.

Cơn địa chấn này không chỉ khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ "đứng ngồi không yên" mà còn đặt ra câu hỏi lớn: Liệu kỷ nguyên vàng tăng giá đã thực sự kết thúc? Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc lại tiết lộ góc nhìn thú vị.

Giá vàng đêm 5/6/2026 (giờ Việt Nam) lao dốc thủng mốc tâm lý 4.400 USD/ounce, với nguyên nhân chính đến từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao, bất chấp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Ảnh: Baidu

Áp lực từ ‘cơn bão’ lãi suất và đồng USD hồi sinh

Nguyên nhân trực tiếp nhất của đợt bán tháo này đến từ việc đồng USD bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng - vốn được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác. Điều này khiến nhu cầu vàng toàn cầu suy giảm, kéo theo giá vàng (tính bằng USD) lao dốc.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở kỳ vọng lãi suất. Dữ liệu lạm phát và những phát biểu "diều hâu" từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang khiến thị trường đặt cược mạnh vào khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao, thậm chí còn tăng thêm, trong nửa cuối năm 2026.

Vàng là tài sản không tự sinh lãi. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, việc nắm giữ vàng trở nên kém hấp dẫn một cách rõ rệt so với các tài sản có sinh lời khác.

Thông thường, khi thế giới bất ổn, nhà đầu tư sẽ tìm đến vàng như một "bến đỗ bình yên". Thế nhưng, câu chuyện lần này lại khác.

Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đang leo thang thực sự: Hezbollah từ chối ngừng bắn tại Lebanon, bế tắc trong đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran khiến giá dầu có nguy cơ bật tăng.

Điều trớ trêu là chính những rủi ro này lại khiến giới đầu tư lo ngại về lạm phát gia tăng và một khi lạm phát quá nóng, Fed sẽ buộc phải thắt chặt tiền tệ mạnh tay hơn.

Thị trường đang phản ứng theo logic: "Rủi ro địa chính trị" thua "Nỗi lo lãi suất cao". Vàng vì thế mất đi vỏ bọc "trú ẩn an toàn" ngay trong tâm bão.

Thuyết âm mưu sau ‘bẫy tăng giá’

Trong khi thị trường phương Tây tập trung vào các chỉ số kinh tế vĩ mô, truyền thông Trung Quốc lại đưa ra những góc nhìn khá thú vị và "gai góc" hơn.

Theo phân tích trên các trang như Hexun.com và NetEase, đợt giảm lần này không chỉ đơn thuần là do tác động bên ngoài.

Các diễn đàn tài chính tại quốc gia tỷ dân dẫn lời một số chuyên gia phân tích kỹ thuật gọi đợt giảm này không phải là "tai nạn" mà là "màn mở bài của các tay to trên phố Wall".

Theo một số diễn đàn tài chính Trung Quốc, đợt vàng vượt 4.500 USD vừa qua chỉ là "bẫy tăng giá" do các "tay to" dàn dựng để hút nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ảnh: Baidu

Một số ý kiến trên các diễn đàn tài chính Trung Quốc cho rằng, đợt giá vàng leo lên trên 4.500 USD vừa qua thực chất chỉ là một cái "bẫy tăng giá" (bull trap).

Giải thích cho dễ hiểu: "Bẫy tăng giá" giống như một màn kịch do các “tay to” (cá mập) dàn dựng.

Bước 1 - Giăng bẫy: Họ dùng một lượng tiền lớn để mua vàng, đẩy giá lên cao vun vút. Nhìn biểu đồ, thấy vàng tăng ai cũng thích.

Bước 2 - Thu hút dòng tiền: Lúc này, các nhà đầu tư nhỏ lẻ (tức người bình thường, có ít vốn) bắt đầu sốt sắng, sợ mình bị bỏ lỡ cơ hội (gọi là tâm lý FOMO). Họ đổ tiền vào mua đuổi với hy vọng vàng lên nữa để kiếm lời.

Bước 3 - Chốt lời: Khi đã lôi kéo đủ người nhảy vào, các "tay to" bất ngờ xả hàng, nghĩa là bán ra ồ ạt. Giá vàng từ chỗ đang cao lập tức rớt thê thảm. Kết quả: nhà đầu tư nhỏ lẻ ôm lệnh mua giá đỉnh, thua lỗ nặng, trong khi các tay to thì rút tiền về túi một cách êm thấm.

Các bài báo Trung Quốc còn đưa ra một bằng chứng cụ thể để củng cố cho luận điểm này: Cổ phiếu của các công ty khai thác vàng niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông (như Zhaojin, Shandong Gold) đồng loạt giảm sâu.

Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền thông minh (của các tay to, tổ chức lớn) đang rút ra khỏi thị trường, chứ không phải họ đang mua vào.

Ngoài ra, theo báo cáo việc làm tháng 5 vừa được công bố, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm, cao gấp đôi mức dự báo 85.000 việc làm của thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%, trong khi tốc độ tăng lương hằng năm giảm xuống 3,4%, đúng như kỳ vọng.

Một số nhà đầu tư cho rằng Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Thị trường đang định giá khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay.

Lãi suất tăng gây bất lợi cho vàng vì vàng không sinh lời, trong khi gửi tiền hay mua trái phiếu lúc này hưởng lãi cao hơn. Nhà đầu tư sẽ bán vàng để chuyển sang các kênh có lợi hơn. Giá vàng càng rớt sâu hơn, thậm chí có thể lao thẳng xuống vùng 4.300 USD/ounce.

Nếu dữ liệu không như kỳ vọng (yếu đi bất ngờ), kỳ vọng cắt giảm lãi suất có thể hồi sinh, tạo cú bật ngược cực mạnh cho vàng, biến cú lao dốc này thành một "phiên bẫy giá cực ngắn".

Trong bối cảnh hiện tại, các chuyên gia từ CITIC Futures khuyến nghị nhà đầu tư cần cực kỳ thận trọng. Việc "bắt dao rơi" (mua khi giá đang giảm mạnh) lúc này tiềm ẩn rủi ro lớn. Vàng vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh và cú sốc từ dữ liệu việc làm Mỹ có thể là giọt nước làm tràn ly.