Giá vàng giảm mạnh gần 20 triệu/lượng: "Biển người" xếp hàng, cửa hàng "đột ngột" ngừng giao dịch

Giá vàng giảm gần 20 triệu đồng/lượng sau 2 phiên

Sau 6 phiên tăng liên tiếp, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị đồng loạt lao dốc. Giá vàng miếng bán ra rơi khỏi vùng đỉnh kỉ lục 190 triệu đồng/lượng vào phiên hôm qua (30/1).

Diễn biến giá vàng miếng SJC những phiên vừa qua. Nguồn: webgia.com.

Đến phiên sáng nay (31/1), giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 169 triệu – 172 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 8,1 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra so với trưa qua.

169 – 172 triệu đồng/lượng mua – bán cũng là giá giao dịch vàng miếng SJC tại một số thương hiệu như PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,…

Đối với vàng nhẫn, có sự khác nhau tại một số thương hiệu. Đơn cử, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn bằng với giá vàng miếng SJC, tức 169 -172 triệu đồng/lượng mua – bán.

Trogn khi đó, thương hiệu SJC niêm yết ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng mua bán, tương ứng giảm 9 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra so với sáng qua. Chênh lệch mua – bán duy trì mức 3 triệu đồng/lượng.

Còn với PNJ, nhà vàng này niêm yết hai chiều mua – bán cùng nhỉnh hơn PNJ 500.000 đồng/lượng, tương ứng ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng mua – bán.

Cập nhật giá vàng hôm nay trong nước. Ảnh: giavang.org.

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại Hà Nội, người dân xếp hàng dài trước các tiệm vàng lớn trong bối cảnh giá vàng giảm sâu. Tại chi nhánh Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông, thương hiệu này đã ngưng nhận khách và thông báo hết cả vàng nhẫn lẫn bạc miếng từ 9h30 sáng – tức chỉ sau khoảng một tiếng mở cửa.

Trong khi đó, tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa một lượng vàng nhẫn trơn và chỉ giới hạn hơn 100 số chờ. Tình trạng cầu vượt cung áp đảo khiến không ít khách hàng ngậm ngùi ra về từ sớm.

Anh Hoàng Minh (43 tuổi, Hà Nội) cho biết, anh xếp hàng chờ từ 6h30 sáng với nhu cầu mua 2 lượng vàng. “Thật hiếm khi thấy vàng có đợt hạ mạnh như vậy. Tôi phải đến từ sớm vì nhiều lần đến đã phải ra về tay không. Nay tôi tranh thủ nay đến sớm, mua tích trữ khi giá giảm sâu”, anh Minh nói.

"Biển người" xếp hàng tại cửa hàng Phú Quý (Trần Nhân Tông, Hà Nội) sáng nay. Ảnh: TL.

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá vàng giảm sâu, từ tối hôm qua, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) đã thông báo sẽ tạm ngưng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và vàng nữ trang cưới tại một số địa điểm trên địa bàn TP HCM trong buổi sáng ngày 31/1.

Cụ thể, các điểm tạm ngưng giao dịch gồm: trụ sở SJC tại số 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ); Trung tâm VBĐQ tại số 230 - 230A Quang Trung (phường Gò Vấp) và Trung tâm VBĐQ tại số 172 Nguyễn Văn Nghi (phường An Nhơn).

Ngoài ra, các giao dịch liên quan đến nữ trang kim cương và đá quý vẫn được duy trì hoạt động bình thường tại các cửa hàng của SJC.

Khuyến nghị "nóng" khi giá vàng giảm sâu

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, giá vàng liên tục phá kỷ lục trong thời gian qua xuất phát từ "tâm lý đầu cơ, tích trữ vàng" giá vàng miếng SJC lên cao theo thế giới. Bên cạnh đó, trong bối cảnh các kênh đầu tư khác trong nước như thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm, bất động sản giá cao, lãi suất tiền gửi ở mức thấp.

Cơ quan này đánh giá, vàng với tính chất là tài sản biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường, người dân cần cân nhắc và thận trọng khi mua và đầu tư để tránh rủi ro. Cơ quan này cũng thường xuyên khuyến nghị người dân thận trọng mua vào khi giá biến động mạnh, đồng thời chỉ mua bán tại các đơn vị được cấp phép.

Trong báo cáo mới nhất, Hội đồng Vàng Thế giới chỉ ra rằng, nhu cầu đầu tư vàng tại Việt Nam giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, từ 8,2 tấn trong quý 4 năm 2024 xuống còn 7 tấn trong quý 4 năm 2025. Đây là quý thứ sáu liên tiếp ghi nhận mức suy giảm so với cùng kỳ và là mức thấp của quý 4 kể từ năm 2021.

Hạn chế về nguồn cung là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này. Hội đồng Vàng thế giới cho biết, theo các nguồn tin trong ngành, tình trạng khan hiếm vàng miếng SJC đã gây áp lực lên thị trường, đồng thời đẩy mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá quốc tế lên trên 550 USD/ounce (tương đương hơn 16 triệu đồng/cây).

Các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư nên tỉnh táo, không nên để tâm lý đám đông kích động, chi phối. Việc đầu tư vào vàng cần có chiến lược dài hạn, gắn với khả năng tài chính và mục tiêu tích lũy, thay vì đầu cơ ngắn hạn. Mỗi người cần trang bị kiến thức quản trị rủi ro trước khi tham gia thị trường.

Đồng thời, nhà đầu tư cần thận trọng khi “lướt sóng” vàng, bởi ngoài rủi ro biến động giá còn tồn tại rủi ro về chênh lệch mua - bán, tỷ giá và yếu tố pháp lý, nhất là trong các giao dịch không chính thức trên mạng xã hội. Nếu đầu tư vàng, nhà đầu tư không nên vay mượn, không ‘tất tay’ mà chỉ sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi.

Đặc biệt, việc đầu tư vào vàng cần có chiến lược dài hạn, gắn với khả năng tài chính và mục tiêu tích lũy, thay vì đầu cơ ngắn hạn. Mỗi người cần trang bị kiến thức quản trị rủi ro trước khi tham gia thị trường.