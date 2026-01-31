Giá vàng bạc tiếp tục giảm mạnh, chuyên gia cảnh báo gì?

Giá vàng, bạc “lao dốc” không phanh

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169-172 triệu đồng/lượng, giảm thêm khoảng 9 triệu đồng/lượng so với chiều hôm qua. Như vậy, chỉ trong vòng hai ngày, giá vàng miếng SJC đã mất hơn 17 triệu đồng/lượng - mức điều chỉnh thuộc nhóm mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giảm sâu. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 169-172 triệu đồng/lượng, giảm 8 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn Phú Quý ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm gần 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng lao dốc 2 ngày qua khiến nhà đầu tư "choáng váng".

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng đi xuống, hiện quanh mốc 4.889 USD/ounce, giảm 166 USD/ounce so với phiên trước. Diễn biến trong nước vì thế chịu tác động kép: vừa giảm theo thế giới, vừa bị điều chỉnh mạnh do yếu tố tâm lý sau giai đoạn tăng nóng.

Với bạc thỏi, bạc miếng, mức điều chỉnh còn mạnh hơn vàng. Bạc Phú Quý được niêm yết 3,1-3,2 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 87 triệu đồng/kg, giảm tới 14 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày. Bạc Ancarat ở mức 88 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới lùi về 85 USD/ounce, đánh dấu một trong những nhịp giảm mạnh nhất trong thời gian ngắn.

Vì sao vàng và bạc cùng giảm?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, giá vàng, bạc cùng giảm nguyên nhân chính đến từ sự phục hồi của đồng USD. Sau giai đoạn suy yếu, Dollar Index đã bật tăng trở lại, từ vùng đáy 4 năm lên khoảng 96,67 điểm. Đồng USD mạnh lên khiến vàng và bạc - vốn được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó tạo áp lực giảm giá.

Không thể bỏ qua yếu tố kỹ thuật. Năm 2025, vàng đã tăng tới 65% còn bạc tăng tới 150%. Đà tăng này tiếp tục kéo sang đầu năm 2026 với mức tăng lần lượt 19% và 45%. Mức tăng quá nhanh đã đưa thị trường vào trạng thái “quá mua”, khiến áp lực chốt lời tích tụ lớn. Khi xuất hiện thông tin vĩ mô bất lợi, lực bán đồng loạt được kích hoạt, tạo ra hiệu ứng giảm dây chuyền.

Theo ông Huy, bạc có đặc điểm khác vàng ở chỗ ngoài vai trò tài sản trú ẩn, kim loại này còn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt là điện tử và năng lượng tái tạo. Vì vậy, giá bạc nhạy cảm hơn với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Khi thị trường lo ngại kinh tế chậm lại hoặc chính sách tiền tệ duy trì thắt chặt, phần nhu cầu công nghiệp trong cấu phần giá bạc thường bị chiết khấu mạnh, dẫn tới biên độ dao động lớn hơn vàng.

"Đợt giảm sâu hiện nay vì thế được nhìn nhận là hệ quả tổng hợp của quá trình tăng nóng, điều chỉnh kỳ vọng chính sách tiền tệ và yếu tố tâm lý đám đông. Khi thị trường đảo chiều, các vị thế sử dụng đòn bẩy cao buộc phải bán ra để cắt lỗ, càng làm giá biến động mạnh", ông Huy nói.

Dù đánh giá đợt giảm hiện nay mang tính điều chỉnh, ông Huy cảnh báo nhà đầu tư cá nhân cần đặc biệt thận trọng. Thị trường kim loại quý có tính biến động rất cao, nhất là sau các giai đoạn tăng nóng kéo dài. Việc “bắt đáy” khi xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng tiềm ẩn rủi ro lớn.

"Nhà đầu tư hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính, phân bổ tỷ trọng hợp lý trong danh mục và tránh chạy theo tâm lý đám đông. Chênh lệch mua - bán trong nước đang ở mức cao, nên giao dịch ngắn hạn càng bất lợi", ông Huy cho hay.

Ông Huy cho rằng, ở góc nhìn dài hạn, nhiều yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ bạc, đặc biệt là nhu cầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như điện mặt trời. Tuy nhiên, điều đó không loại trừ các nhịp điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn. Đợt “lao dốc” hai ngày qua vì thế được xem là lời nhắc rõ ràng rằng kim loại quý không chỉ có một chiều tăng giá. Kỷ luật đầu tư, quản trị rủi ro và tầm nhìn dài hạn vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất trong giai đoạn thị trường nhiều biến động hiện nay.