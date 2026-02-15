Ngành thuế cảnh báo nguy cơ tiêu cực ở mảng trước bạ nhà đất, vàng bạc

Cục Thuế cho biết cơ quan này đã ban hành công văn số 981/CT-TCCB chỉ đạo Thuế tỉnh, thành phố tăng cường công tác bố trí, sắp xếp công chức bộ phận thuế trước bạ, nhà đất, quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc. Điều này nhằm nâng cao hiệu quả công tác bố trí, sắp xếp nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời thực hiện tốt công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác như biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,

Nội dung công văn này nêu rõ, thời gian qua, Cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo Thuế tỉnh, thành phố. Về cơ bản, Thuế tỉnh, thành phố đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Cục Thuế, tăng cường công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng công chức, phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Qua công tác quản lý, hiện nay, bộ phận trước bạ nhà đất, quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đang là những điểm nóng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cơ quan thuế tăng cường nhân sự quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc. Ảnh: Chí Hiếu

Do đó, Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Cục Thuế tại các công văn nêu trên; đồng thời, tập trung rà soát, triển khai ngay việc sắp xếp nhân sự, kết hợp điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức bộ phận trước bạ nhà đất, bộ phận quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc.

Cụ thể: Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, Thuế tỉnh, thành phố rà soát, triển khai ngay việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác, phân công lại nhiệm vụ đối với toàn bộ công chức đang công tác tại bộ phận trước bạ nhà đất, bộ phận quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc sang các lĩnh vực, bộ phận khác. Chỉ đạo này ngoại trừ các trường hợp mới được bố trí, sắp xếp tại bộ phận từ ngày 1/7/2025 đến nay; đồng thời, trong thời gian công tác vừa qua không có khuyết điểm, vi phạm, không phát sinh đơn thư tố cáo, phản ánh, không phát hiện có dấu hiệu rủi ro, nguy cơ phát sinh tiêu cực, hiện vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Nguồn công chức bố trí tại các bộ phận nêu trên để thay thế các công chức được bố trí sang bộ phận khác ưu tiên lựa chọn các trường hợp có năng lực chuyên môn; phẩm chất đạo đức tốt; khả năng sử dụng công nghệ, khai thác ứng dụng; đáp ứng ngay được yêu cầu khi nhận nhiệm vụ.

"Đối với công chức lãnh đạo phụ trách các bộ phận nêu trên, qua rà soát nếu đã có thời gian phụ trách bộ phận trên dài hơn quy định; hoặc phát sinh khuyết điểm, vi phạm, tố cáo, phản ánh trong phụ trách bộ phận: Xem xét chuyển đổi lĩnh vực, địa bàn phụ trách theo quy định". Cục Thuế yêu cầu.

Cục Thuế yêu cầu trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục Thuế về việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bố trí, sắp xếp nhân sự phụ trách và công chức bộ phận trước bạ nhà đất, bộ phận quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc tại đơn vị theo quy định, thẩm quyền và các nội dung chỉ đạo của Cục Thuế nêu trên. Việc triển khai hoàn thành trước ngày 28/2/2026.

Cùng với đó, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp cần thường xuyên tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm các trường hợp người nộp thuế và công chức vi phạm theo quy định.