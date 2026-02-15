Trúng đậm cá ngừ đại dương, ngư dân Gia Lai vui Tết lớn

Ngư dân tất bật từ sáng đến tối

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) nhộn nhịp từ sáng sớm. Từng đoàn tàu nối nhau cập bến, khoang thuyền đầy cá ngừ đại dương; tiếng máy nổ, tiếng kéo cá, tiếng gọi nhau vang khắp cầu cảng.

Từng đoàn tàu nối nhau cập bến cảng cá Tam Quan, khoang thuyền đầy cá ngừ đại dương

Sau nhiều tháng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ và chi phí nhiên liệu tăng cao, chuyến biển cuối năm mang về sản lượng lớn. Ngư dân gọi vui đây là mùa "biển ngọt" - mùa biển hào phóng đúng dịp giáp Tết.

Dọc cầu cảng, hàng nghìn con cá ngừ đại dương thân bạc sáng được đưa lên bờ. Con nào cũng nặng từ vài chục ký, có con gần cả tạ. Công nhân và ngư dân làm việc liên tục với không khí khẩn trương - người kéo cá, người phủ đá, người phân loại.

Những chuyến xe đông lạnh chờ sẵn bên cầu tàu. Cá sau khi kiểm định được chuyển đi ngay để giữ độ tươi. Nhiều lô hàng hướng đến thị trường xuất khẩu như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Ngư dân Ngô Văn Sự (59 tuổi, phường Hoài Nhơn Bắc) vừa cùng bạn thuyền dỡ cá vừa hồ hởi nói: "Chuyến này trúng lớn. Cá loại trên 30 kg bán với giá khoảng 95.000 đồng/kg. Trừ hết chi phí, mỗi người cũng dư 10-20 triệu đồng. Vậy là Tết này đỡ lo rồi!".

Theo ông Sự, luồng cá năm nay xuất hiện dày hơn so với năm trước, nhiều tàu đạt sản lượng khá, không còn cảnh tàu trúng đậm, tàu thất mùa như những mùa khó khăn trước đây.

Ngư dân Gia Lai đưa cá ngừ đại dương lên bờ để bán cho thương lái

Trên bờ, phụ nữ nhanh tay sơ chế, rửa cá, đóng gói. Nhiều lao động địa phương tranh thủ làm thêm dịp giáp Tết để tăng thu nhập. "Làm mệt nhưng vui vì thấy tàu nào cũng có cá" - một tiểu thương nói.

Nghề biển đổi mới, chuyến khơi xa thêm hiệu quả

Ông Đặng Văn Dẫn, Quyền Giám đốc Cảng cá Tam Quan, cho biết chuyến biển cận Tết năm nay có hơn 800 tàu tham gia khai thác cá ngừ đại dương. Sản lượng trung bình gần 2 tấn mỗi tàu, tổng sản lượng vượt mốc 1.500 tấn. Đây là con số rất tích cực đối với nghề khai thác xa bờ.

Theo đại diện cảng, kết quả này không chỉ nhờ thời tiết thuận lợi mà còn đến từ sự thay đổi trong cách làm nghề. Nhiều tàu đã đầu tư thiết bị hiện đại với hệ thống dò cá, quản lý điện tử và hầm bảo quản đạt chuẩn giúp giữ chất lượng cá tốt hơn, bán được giá cao hơn.

Theo chủ tàu BĐ 98783 TS Nguyễn Trọng Đức, khoảng 80% tàu trong đội đạt sản lượng từ 2 tấn trở lên. "Đi biển lâu năm rồi, hiếm khi thấy chuyến cuối năm nào đồng đều như vậy. Tàu nào về cũng có lãi" - ông nói.

Chuyến biển cuối năm mang về sản lượng lớn cá ngừ đại dương khiến ngư dân Gia Lai phấn khởi

Các doanh nghiệp thu mua tại cảng cho biết nguồn hàng năm nay dồi dào nhưng thị trường tiêu thụ ổn định, giúp giữ giá tốt. Cá ngừ đại dương tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực của địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân vùng biển.