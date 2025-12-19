USD lao dốc, yên Nhật trỗi dậy

Đồng USD giảm giá sau dữ liệu lạm phát Mỹ

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn đáng kể so với mức 3,1% mà giới phân tích dự báo. Dữ liệu này khiến nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về tốc độ và mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.

Ngay sau báo cáo, USD giảm 0,12% so với yên Nhật, xuống 155,50 yên/USD, và mất 0,14% so với franc Thụy Sĩ. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng mức sai lệch của dữ liệu lạm phát có thể chịu ảnh hưởng từ việc thu thập số liệu bị gián đoạn do đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài trước đó.

Theo các chiến lược gia thị trường, nhà đầu tư hiện đã “định giá” kịch bản Fed đưa lãi suất về mức trung lập trong vòng 12 tháng tới. Điều này khiến một báo cáo lạm phát thấp hơn dự báo chưa đủ sức tạo ra cú xoay trục mạnh về kỳ vọng chính sách.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố mới đây của Tổng thống Donald Trump rằng Chủ tịch Fed tiếp theo sẽ là người “tin vào việc hạ lãi suất mạnh tay” càng làm gia tăng tranh luận về hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ trong thời gian tới.

ECB và đồng euro phản ứng ra sao?

Đồng euro giảm nhẹ sau khi ECB quyết định giữ nguyên lãi suất và đưa ra đánh giá tích cực hơn về khả năng chống chịu của kinh tế khu vực đồng tiền chung trước các cú sốc thương mại toàn cầu. Thị trường nhìn chung không nhận được tín hiệu mới đủ mạnh để thay đổi kỳ vọng chính sách.

Theo các nhà phân tích, ECB nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài, với rủi ro nghiêng về khả năng hạ lãi suất hơn là tăng, nếu triển vọng tăng trưởng suy yếu.

Bảng Anh tăng giá sau khi Ngân hàng Anh thực hiện lần cắt giảm lãi suất thứ tư trong năm. Tuy nhiên, thị trường đã lùi kỳ vọng về đợt cắt giảm tiếp theo sang giữa năm sau, cho thấy dư địa nới lỏng chính sách đang dần thu hẹp.

Trong khi đó, Thụy Điển và Na Uy giữ nguyên lãi suất như dự báo. Riêng tại châu Á, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được kỳ vọng sẽ nâng lãi suất ngắn hạn lên 0,75%, phản ánh áp lực lạm phát vẫn duy trì trên mục tiêu 2%.