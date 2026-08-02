Petrolimex thu hơn 5 tỷ USD một quý

Báo cáo tài chính quý II của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ghi nhận doanh thu hơn 136.000 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ và nhỉnh hơn quý đầu năm 38%. Đây là mức cao nhất từ khi doanh nghiệp đứng đầu thị phần bán lẻ xăng dầu công bố thông tin.

Doanh số của Petrolimex tăng vọt trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh. Giá bán lẻ xăng, dầu trong nước tăng cao nhất vào đầu tháng 4, như xăng RON95-III (trước khi dừng bán từ 1/6) lên 26.970 đồng, E10 gần 26.100 đồng, còn dầu diesel 44.780 đồng mỗi lít.

Trừ chi phí, Petrolimex lãi trước thuế trên 3.300 tỷ đồng. Kết quả này cải thiện đáng kể so với ba tháng đầu năm - giai đoạn doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 660 tỷ đồng do trích lập dự phòng tồn kho khi giá xăng lên cao theo chiến sự.

Lũy kế nửa năm, "ông lớn" xăng dầu thu gần 235.000 tỷ đồng, tương đương gần 9 tỷ USD. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp thu gần 1.300 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ. Lãi trước thuế xấp xỉ 2.870 tỷ đồng, tăng 43% so với nửa đầu năm ngoái.

Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh, lãnh đạo Petrolimex nói lợi nhuận đi lên chủ yếu bởi sản lượng tiêu thụ vượt kế hoạch và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Công tác điều hành nguồn hàng, cân đối tồn kho và quản trị rủi ro biến động giá dầu trong giai đoạn này cũng được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, bám sát xu hướng thị trường nên giảm thiểu tác động bất lợi đến hiệu quả kinh doanh.

Petrolimex cho hay kết quả khả quan còn có đóng góp lớn từ các đơn vị kinh doanh quốc tế và công ty con chuyên doanh nhiên liệu bay, hóa dầu, gas, kinh doanh kho, bảo hiểm, dịch vụ.

So với kế hoạch doanh thu hợp nhất 330.300 tỷ đồng và lãi trước thuế 3.370 tỷ đồng, doanh nghiệp đã lần lượt hoàn thành 72% và 84% sau nửa năm.

Cây xăng Petrolimex trên phố Lương Yên tại Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Áp lực dự trữ tồn kho có dấu hiệu hạ nhiệt. Tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ xăng dầu ghi nhận hơn 20.600 tỷ đồng hàng tồn kho, ít hơn quý trước khoảng 15.600 tỷ. Trích lập dự phòng chỉ còn khoảng 400 tỷ đồng, thay vì hơn 6.500 tỷ như trước.

Trước đó, trong giai đoạn giá xăng dầu thành phẩm biến động mạnh do căng thẳng Trung Đông, Petrolimex phải điều chỉnh kế hoạch nhập hàng, tìm kiếm nguồn cung tức thời để bù đắp thiếu hụt ở các thương nhân đầu mối nhỏ. Doanh nghiệp chấp nhận lấy hàng từ nhà cung cấp theo giá giao ngay và phụ phí cao. Cụ thể, phụ phí đối với dầu diesel lên đến 35-40 USD một thùng, còn xăng 12-15 USD, trong khi thông thường là 2,5-3 USD.

Lãnh đạo Petrolimex cho hay có thời điểm tồn trữ gần 1 triệu m3/tấn, gấp 1,3 lần lượng hàng tồn kho theo quy định, sẵn sàng ứng phó để nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn. Khi giá xăng dầu chuyển hướng giảm liên tục với biên độ lớn, doanh nghiệp đối mặt rủi ro suy giảm giá trị hàng hóa đã mua, dẫn đến lỗ trong quý đầu năm.