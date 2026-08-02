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Thêm 5 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Nông Nghiệp và Môi trường đã đề xuất tăng từ 4 lên 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi đất.

9 trường hợp thu hồi đất có thể không được bồi thường.

9 trường hợp thu hồi đất có thể không được bồi thường.

9 trường hợp thu hồi đất có thể sẽ không được bồi thường
9 trường hợp thu hồi đất có thể sẽ không được bồi thường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang...

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Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/08/2026 13:17 PM (GMT+7)
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