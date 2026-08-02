Thêm 5 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường
Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Nông Nghiệp và Môi trường đã đề xuất tăng từ 4 lên 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi đất.
9 trường hợp thu hồi đất có thể không được bồi thường.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang...
Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/08/2026 13:17 PM (GMT+7)