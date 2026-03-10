Ba Lan có thể sẽ bán lượng vàng trị giá 13 tỷ USD để đầu tư cho quân sự

Trong hai năm qua, Ba Lan cũng là trụ cột chính cho đà tăng giá vàng. Giờ đây, đối mặt với năm thứ tư của cuộc xung đột dai dẳng giữa Nga và Ukraine ở biên giới phía Đông và một liên minh NATO đang trong tình trạng bất ổn, quốc gia Đông Âu này đang cân nhắc điều không tưởng: Bán dự trữ vàng của mình để tài trợ cho một chương trình tăng cường quân sự quy mô lớn.

Ba Lan có thể bán vàng dự trữ để đầu tư cho quân sự (ảnh minh họa).

Theo một báo cáo của Bloomberg, Adam Glapinski, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ba Lan, đã vạch ra một đề xuất huy động tới 13 tỷ USD từ việc bán dự trữ vàng của nước này để tài trợ cho việc tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng, như một phần của kế hoạch được tổng thống ủng hộ.

Ông Glapinski đã trình bày đề xuất này trong cuộc gặp với Tổng thống Karol Nawrocki hôm 4/3, trong đó Tổng thống cho biết ông muốn tìm một giải pháp thay thế cho chương trình tài trợ của Liên minh châu Âu mà Hoa Kỳ phản đối.

Ông Nawrocki và các thành viên khác trong chính phủ đã bày tỏ lo ngại về chương trình cho vay 174 tỷ đô la để mua vũ khí của EU, cho rằng đó là một nỗ lực tốn kém và có thể gây nguy hại đến quan hệ với Washington.

Theo các nguồn tin, Glapinski nói với Nawrocki rằng Ngân hàng Quốc gia Ba Lan có thể thu được lợi nhuận bằng cách bán một phần trong số khoảng 550 tấn dự trữ vàng của mình, sau đó có thể mua lại. Thêm 3,25 tỷ đô la nữa có thể đến từ các nguồn thu khác thông qua ngân hàng trung ương, cung cấp thêm tới 16 tỷ đô la tài trợ quốc phòng chỉ riêng trong năm 2026.

Cuối cùng, tổng giá trị của kế hoạch sẽ lên tới khoảng 50 tỷ USD, xấp xỉ bằng các khoản vay SAFE mà châu Âu đề xuất phân bổ cho Warsaw.

Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng một lựa chọn khác là sửa đổi luật để cho phép ngân hàng trung ương định giá lại dự trữ vàng nhằm thu lợi nhuận từ sự tăng giá của chúng, đồng thời soạn thảo luật yêu cầu phân bổ số tiền đó cho chi tiêu quốc phòng.

Ông Glapinski đã trả lời phóng viên hôm 5/3, xác nhận, ông đang nghiên cứu một kế hoạch dựa trên dự trữ vàng, nhưng ông không tiết lộ bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Việc bán bớt vàng trong kho dự trữ sẽ là một sự thay đổi lớn về định hướng đối với đất nước. Ngân hàng trung ương Ba Lan là người mua vàng chính thức lớn nhất thế giới trong những năm gần đây, bổ sung hơn 100 tấn vào dự trữ của mình trong cả năm 2024 và 2025 .

Vào tháng 9/2025, ông Glapinski cho biết ngân hàng trung ương Ba Lan dự định tăng lượng vàng dự trữ lên 30% tổng tài sản dự trữ nhằm củng cố an ninh tài chính của đất nước.

Trong thời điểm khó khăn của sự hỗn loạn toàn cầu và nỗ lực tìm kiếm một trật tự tài chính mới, vàng là khoản đầu tư an toàn duy nhất cho dự trữ quốc gia, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Philippines (NBP) Adam Glapinski cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó, đồng thời nói thêm rằng quy mô và tốc độ mua sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường.