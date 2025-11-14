Cú sốc với Tesla sau khi gói lương thưởng 1.000 tỷ USD của Elon Musk được thông qua

Cổ phiếu Tesla đã có phiên giảm tệ nhất kể từ cuối tháng 7, mất 6,6% do làn sóng bán tháo trên toàn ngành công nghệ. Trong phiên, giá có lúc rơi xuống dưới ngưỡng 400 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 15/9.

Theo Bespoke Investment, từ sau cuộc họp cổ đông tuần trước, nơi cổ đông phê duyệt gói thù lao 1.000 tỷ USD cho Elon Musk, cổ phiếu Tesla đã giảm tổng cộng 10%.

Dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường ngắn hạn hơn là giá trị dài hạn của hãng xe điện.

Giới phân tích đặt kỳ vọng gì vào tương lai của Tesla?

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush vẫn đánh giá tích cực về Tesla, gọi AI là “chương quan trọng nhất trong lịch sử Tesla”. Ông duy trì khuyến nghị Outperform và đặt mục tiêu giá cao nhất Phố Wall: 600 USD/cổ phiếu.

Theo Ives, việc cổ đông thông qua gói thù lao khổng lồ của Musk là “tín hiệu xanh” cho chiến lược AI và công nghệ tự lái.Ông tin Tesla sẽ chiếm tới 80% thị trường xe tự hành trong 10 năm tới nếu các kế hoạch được thực thi đúng tốc độ.

Gói thù lao 1.000 tỷ USD của Musk gắn với điều kiện nào?

Tesla đang thử nghiệm dịch vụ robotaxi tại Austin (Texas) và vùng Vịnh San Francisco, hiện vẫn có tài xế an toàn ngồi kèm. Musk cho biết các tài xế này tại Austin sẽ được rút khỏi xe vào cuối năm nay.Sau Austin, các thành phố tiếp theo sẽ là Miami, Dallas, Phoenix và Las Vegas.

Song song, mẫu robotaxi chuyên dụng mang tên Cybercab dự kiến bắt đầu sản xuất từ tháng 4 năm sau.

Theo Ives, tham vọng AI của Tesla không chỉ dừng ở robotaxi mà còn mở rộng sang robot hình người Optimus, mảng mà ông đánh giá mới là “cuộc chơi lớn thật sự”.Optimus hiện đang trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm tại Fremont. Tại cuộc họp cổ đông, Tesla tiết lộ kế hoạch xây dựng dây chuyền sản xuất 1 triệu robot Optimus tại Fremont và mở rộng lên 10 triệu robot tại nhà máy Giga Texas, dù chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể.Nhà phân tích nhấn mạnh: nhà đầu tư cần kiên nhẫn, vì đây là cuộc chơi tính bằng năm.

Để nhận toàn bộ gói thù lao, Musk phải đạt nhiều cột mốc tham vọng, gồm: 10 triệu thuê bao hệ thống lái tự động FSD đang hoạt động, 1 triệu robot Optimus, 1 triệu robotaxi.

Ngoài ra còn một số chỉ tiêu khác liên quan đến tăng trưởng dài hạn và công nghệ cốt lõi của Tesla.