Cơn đau đầu mới của Elon Musk: Tesla mất chỗ đứng tại thị trường tỷ dân

Theo Hiệp hội Ô tô chở khách Trung Quốc (CPCA), Tesla chỉ bán được 26.006 xe trong tháng 10/2025, giảm tới 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2022.

So với tháng 9 – thời điểm Tesla tung ra mẫu Model Y L (phiên bản kéo dài trục cơ sở, có 6 chỗ ngồi) – con số này sụt giảm nghiêm trọng, khi doanh số tháng 9 đạt tới 71.525 xe.

Giới phân tích cho rằng, sức mua yếu đi phản ánh nhu cầu xe điện tại Trung Quốc đang chững lại, đặc biệt khi các ưu đãi thuế và hỗ trợ của chính phủ giảm dần.

Tesla mất dần thị phần tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới?

Tháng 10 vừa qua, thị phần xe điện của Tesla tại Trung Quốc chỉ còn 3,2%, giảm mạnh so với mức 8,7% của tháng 9. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong hơn 3 năm, cho thấy sự tụt dốc đáng lo ngại của hãng tại thị trường xe điện sôi động nhất hành tinh.

Bên cạnh Trung Quốc, châu Âu cũng không còn là điểm sáng. Tesla ghi nhận doanh số ảm đạm tại Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và khu vực Bắc Âu, làm dấy lên lo ngại rằng đà tăng trưởng của hãng đang chững lại toàn cầu.

Ai đang vượt mặt Tesla tại Trung Quốc?

Các hãng xe nội địa đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nổi bật là Xiaomi, với hai mẫu xe điện SU7 sedan và YU7 SUV, đạt 48.654 xe bán ra trong tháng 10, con số kỷ lục dù vẫn vướng lo ngại về an toàn sau một số vụ tai nạn.

Ngoài ra, hàng loạt tên tuổi Trung Quốc khác như BYD, Li Auto, NIO... đang liên tục tung ra các mẫu xe giá cạnh tranh, tích hợp công nghệ thông minh, khiến Tesla khó giữ được lợi thế thương hiệu như trước.

Tương lai nào cho Tesla tại thị trường chiến lược này?

Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Tesla, chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, khi doanh số toàn ngành ô tô nước này sụt giảm do tâm lý tiêu dùng yếu đi và chính sách hỗ trợ bị cắt giảm, Tesla buộc phải tìm cách tái định vị.

Việc hãng tăng mạnh xuất khẩu xe sản xuất tại Trung Quốc, đạt 35.491 xe trong tháng 10 – mức cao nhất trong 2 năm cho thấy Tesla đang chuyển hướng sang thị trường nước ngoài để bù đắp doanh số sụt giảm nội địa.