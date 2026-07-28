Chốt giá vàng hôm nay ngày 28/7 đồng loạt giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 28/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 28/7 giảm giá vàng miếng xuống mức 141,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 28/7, giá vàng trong nước ngày 28/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 28/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 28/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 28/7, đảo chiều giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/7, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 28/7, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,5 –142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,1 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 28/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 28/7 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 57 USD/ounce, xuống mức 4.021 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.089 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, xuống gần mốc 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn giằng co mạnh khi giới đầu tư đồng thời theo dõi diễn biến xung đột tại Trung Đông và quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn hiện hữu, kim loại quý chưa thu hút được dòng tiền trú ẩn ổn định do lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.041-4.072 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ gần. Nếu đánh mất khu vực này, giá vàng có thể lùi về 3.960 USD/ounce, sâu hơn là 3.886 USD/ounce. Ngược lại, nếu vượt vùng cản 4.162-4.214 USD/ounce, đà tăng có thể được củng cố, giá vàng hướng tới mốc 4.221 USD/ounce và xa hơn là 4.382 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo tiếp tục biến động mạnh, phụ thuộc lớn vào thông điệp của Fed, diễn biến lợi suất trái phiếu và tình hình tại eo biển Hormuz.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.021 USD/ounce (tương đương khoảng 128,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 28/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 28/7, giá vàng ngày 29/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.